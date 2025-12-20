歐洲台灣文化年秀台灣價值 外交部盼量能延續至明年

（中央社記者楊堯茹台北20日電）外交部歐洲司長黃鈞耀接受中央社專訪時表示，地緣政治、經濟環境變動之際，各國都在找盟友，而透過文化便知是否理念相近；「歐洲台灣文化年」展現台灣對自由、民主以及人權的重視，希望行政與國會部門能共同支持此量能延續到明年。

近年歐洲國家與台灣關係持續增溫，外交部與文化部乘勝追擊，共同推動「2025歐洲台灣文化年」，逾140場藝文活動在26國登場，深化歐洲民眾對台灣的了解。

外交部歐洲司長黃鈞耀16日接受中央社專訪時表示，俄烏戰爭、美中競爭升高之前，民主體制的生存問題並不被在意，但全球政治與經濟的改變，各國都在尋找盟友，過程中除了國家與國家之間的交往，人跟人之間要區別是否為理念相近的朋友，就要從文化層面來體會。

「文化是共通語言」，黃鈞耀說，透過「歐洲台灣文化年」的交流，大家會感受到台灣文化的開放、多元且具有深度，同時創新融合以及設計力，呈現台灣文化源源不絕的生命力，進而認定彼此理念相同，「因為沒有自由、民主跟人權的價值，不可能發展出多元、有創造力的文化」。

談到創新融合，黃鈞耀舉例說，台灣藝術家謝省民9月在教廷展出，謝省民雖生在天主教家庭，卻因小時候住在北港朝天宮旁，長期接觸媽祖文化，其版畫作品表達了台灣宗教融合、和平以及自由的精神。而前往義大利表演的優人神鼓結合日本與台灣元素，既是武術也是舞蹈。

台灣文化軟實力也展現在駐外人事上。除國立台灣交響樂團團長劉玄詠擔任駐奧地利代表，曾是閃靈樂團主唱的前立委林昶佐駐芬蘭，而文化總會11月底在芬蘭舉辦的「F:F:F音樂節」，林昶佐不僅重新穿上閃靈的裝束登台演出，還以芬蘭語向全場問好。

黃鈞耀強調，台灣與芬蘭距離遙遠、氣候迥異，卻因重金屬搖滾樂有了相同頻率，芬蘭把古典樂融入重金屬，台灣重金屬有歌仔戲、台灣小調，甚至二胡元素，兩種重金屬在芬蘭變成新的「合金」。有其他歐洲外交官說自己國家可能派不出如此特別的外交官，又能夠代表台灣的精神。

黃鈞耀提到，劉玄詠因為音樂家身分，有如此緣分以及共同語言，很快就跟當地政界融為一體，也曾在街頭受邀即興指揮，表演活動能在國外引起共鳴是非常成功的外交。

此外，故宮在「2025歐洲台灣文化年」扮演重要角色，不僅9月在捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出，精選翠玉白菜、多寶格、清明上河圖等，11月另在法國凱布朗利博物館推出「龍」展。

黃鈞耀坦言，同時讓外交部長林佳龍、文化部長李遠以及故宮院長蕭宗煌、立法院副院長江啟臣以及多位立委出訪捷克為特展揭幕，機會難得。「歐洲台灣文化年」要走得長遠，必須要社會共同支援，第一年活動有行政與國會的共同支持推動文化外交，期待明年也能透過公私協力與各界共同努力。

展望明年活動規劃，黃鈞耀賣關子笑說「不能劇透」，但也透露說，正在研究台灣布袋戲與歐洲木偶戲的交流可能性，希望大家拭目以待。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1141220