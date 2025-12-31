歐洲各國發聲反對改變台海現狀 中國：強烈不滿

歐盟發聲明關切中國解放軍對台軍演，引起中方反彈。美聯社



歐盟、英國、德國、法國週二（12/30）各自發布聲明，表達對中國圍台軍演的關切，並重申反對單方面改變兩岸現狀。中國則是立刻透過駐歐各國使館回嗆，表達對上述國家的強烈不滿。

中國駐歐盟使團週三（12/31）凌晨在官網上發布聲明稱，解放軍在台灣周遭的軍演是「對台獨分裂勢力『以武謀獨』的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動」。

聲明中還說，對於歐盟聲明「違背一個中國原則，干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對」。

歐盟週二的聲明中批評北京的最新軍演「危害國際和平穩定」，並重申歐盟立場「反對任何單方面改變現狀，尤其是透過武力脅迫。」

除了歐盟，英國外交部也在週二譴責解放軍圍台軍演「徒增兩岸緊張情勢以及危險升級」。

中國駐英國大使館則是立刻回應批評，英方聲明「錯誤解讀事實，企圖操控真相」。

