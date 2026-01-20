歐洲向格陵蘭派兵引發白宮激烈報復! 外媒：被川普視為「對美國的挑釁」

日前多個歐洲國家先後派兵進駐格陵蘭，試圖展示對該地主權的支持，但相關行為卻被川普視為「對美國的挑釁」，並引發華盛頓當局的激烈報復。圖為將從格陵蘭撤回的德軍士兵。 圖：翻攝自 騰訊網 追著大事跑的人

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期頻繁針對格陵蘭議題進行表態，強調美國必須掌握格陵蘭的控制權，強硬立場引發多數歐洲盟友的反彈，多個歐洲國家也派遣軍隊進駐格陵蘭並舉行聯合演習，表達對北極安全以及格陵蘭主權的支持。然而，有外媒分析指出，川普可能將歐洲國家支持格陵蘭的行為視為「對美國的挑釁」，推測白宮後續對歐洲國家的關稅制裁可能與此次的「誤解」有關。

根據英國《金融時報》報導，雖然歐洲國家並未大規模的向格陵蘭派遣部隊，但數十位歐洲士兵前往格陵蘭並舉行軍事演習的行為，仍被美國川普政府視為「對美國的挑釁」，並遭到華盛頓當局的強烈報復。該報導認為，歐盟國家倉促的聲援行動以及美國的「誤解」進一步加深了格陵蘭危機的衝突情緒，並可能導致未來的「北約分裂」。

針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說

針對此次的支援與演習活動，芬蘭總統亞歷山大．史塔布 ( Alexander Stubb ) 在接受《金融時報》專訪時表示，芬蘭可能因為派遣聯絡官前往北極參與「考察訓練任務」而與美國產生了「誤解」。史塔布表示，美國與歐洲國家間的關係很可能已經陷入類似「電話故障」的狀態，「即使我們極力想表達自己的主張，但仍無法有效地傳達到華盛頓」。

在川普祭出關稅威脅後，義大利總理喬治亞．梅洛尼 ( Giorgia Meloni ) 也於周末與川普進行通話，並批評歐洲盟友派兵格陵蘭的行為不但沒有緩解美國隊格陵蘭可能受到中、俄勢力影響的擔憂情緒，反而激起了白宮的敵對意識。「對川普來說，來自歐洲的消息既不明確也不清晰，部分歐洲國家的舉措也因此被解讀為明確的『反美行為』」。

義大利總理梅洛尼。圖：達志影像 / 路透社

部分歐洲外交官員也對倉促派遣軍隊的行為表示反對，強調相關行動並無法維持大西洋兩岸的局勢穩定，「我也能夠理解為何川普會『誤會』歐洲國家的真實意圖」。另一位歐洲外交官員則質疑，相關行動傳遞的訊息過於隱晦，「比起表明歐洲國家正盡力維護北極地區的安全，更可能讓川普理解為『丹麥與其他歐洲國家正在防禦他』」。

但也有部分歐洲安全官員對相關舉措表示支持，認為歐洲大國必須針對相關議題進行公開表態，合力加強格陵蘭的防禦能力。其中，前英國陸軍總司令理查德．巴倫斯爵士 ( Sir Richard Barrons ) 指出，在盟友領土可能遭到武力占領的情況下，歐洲國家應該表現出團結的態勢，「問題並不在美國反制的關稅，而是北約未來能否存續」。

丹麥武裝部隊自今日起在格陵蘭協同盟友展開軍事強化行動。 圖：翻攝自 X 帳號 @NSTRIKE

巴倫斯爵士表示，川普針對格陵蘭的一系列表態已經促使多個歐洲大國先後表明立場，「我覺得派遣演習偵查隊進駐格陵蘭並展現如何集體加強該地區防禦的做法並非錯誤」。與此同時，巴倫斯爵士也提出警告，呼籲美國不要在「未經邀請」的情況下，「單方面」向格陵蘭部署軍隊，「這可能進一步加劇格陵蘭危機的衝突情緒」。

