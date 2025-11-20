歐洲商會建議書籲增設能源部 確保能源轉型成功

歐洲商會今天(20日)發布年度建議書強調，台灣面臨經濟與地緣政治挑戰，現正處於居安思危、強化全社會韌性的關鍵時刻，尤其綠能目標明顯落後，恐影響長期發展韌性。商會建議增設能源部，以集中且跨部會的統籌機構，確保能源轉型成功，並讓離岸風電開發重回正軌。對此，國發會副主委詹方冠回應，政府已提高2030年減碳目標，代表會更積極推動綠能，確保目標落實。

歐洲商會《2026年建議書》以「變局中 淬鍊台灣靭性」為主題，強調台灣雖迎人工智慧(AI)帶動的榮景，但紅利能持續多久難以預料，且台灣還面臨多項經濟與地緣政治的挑戰，現在是「居安思危、強化全社會韌性」的關鍵時刻，呼籲政府強化AI、社會、能源與通訊等關鍵基礎設施的韌性，為人才短缺尋求長期解方。

歐洲商會指出，台灣須在穩定且可負擔的能源供應、能源安全與韌性以及減碳目標間取得平衡，但綠能建置進度仍落後目標，原因包括國際政經情勢、法規協調不足、許可限制等，建議政府增設能源部，以夠高層級的專責統籌機關做跨部會協調，確保能源轉型成功，且要採取多項措施讓離岸風電開發重回正軌，尤其3-3期開發，要有足夠的配置容量、電網基礎設施與融資支援。

針對歐洲商會諸多呼籲，代表政府接下建議書的國發會副主委詹方冠當場回應，建議書所提諸多建議，包括能源安全與韌性、AI等都與政府政策密切相關，尤其政府已經提高2030年淨零碳排目標，意味著要更積極推動綠能。他說：『(原音)2030年原來的目標是24%加減1％，要減碳，現在我們最新目標是要減碳，跟2005年比，是要減碳28%加減2%，所以從這個新目標，大家可以看出來，其實我們應該會更積極推動再生能源，大家很關心的無論是太陽光電、離岸風電等這方面的問題，我想未來我們會更加努力，特別是跟商業夥伴一起合作，否則很難達成目標。』

AI方面，歐洲商會表示，台灣缺乏完整、以人為本的AI政策與監理體系，潛藏倫理、安全與經濟風險，也增加創新者、投資人與社會大眾的不確定性，應建立能放大AI效益、有效控管風險的制度框架。

詹方冠回應，政府正推動AI新十大建設，盼能掌握矽光子、量子、機器人等AI相關核心技術，也要強化AI所需的算力、法治措施、資料中心等基礎，並將AI導入百工百業、民眾生活應用。他認為，在推動AI基本法時，已與歐商建議的精神相符。(編輯：宋皖媛)