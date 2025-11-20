歐洲商會建議書籲強化台灣韌性 設能源部、強化AI監理
（中央社記者潘姿羽台北20日電）歐洲商會（ECCT）今天發表「2026年建議書」，呼籲設立能源部，確保能源轉型成功，並讓離岸風電重回正軌；AI方面，建議建立一套能放大AI效益同時有效控管風險的制度框架。
歐洲商會今天舉行午餐會並發表2026年建議書，今年度以「變局中淬鍊台灣韌性」為主題，呼籲政府強化社會、能源與通訊等關鍵基礎設施的韌性，並為人才短缺尋求長期解方。
歐洲商會理事長張瀚書將建議書遞交給國發會副主委詹方冠。今年建議書合計提出192項議題，其中128項為延續議題、64項為新議題。
建議書指出，2020年代初期，台灣在疫情期間受惠，如今又迎來AI帶動的榮景，然而，這波紅利能持續多久，難以預料。同時，台灣面臨多項經濟與地緣政治的挑戰，現在正是「居安思危、強化全社會韌性」的關鍵時刻。韌性不僅止於國防，也涵蓋經濟與公民社會，必須聚焦AI、能源、勞動、健康、國際接軌與基礎設施等重點領域。
詹方冠致詞表示，在AI方面，歐商會所提建議，與台灣政府推動的方向大致符合；再生能源方面，政府更新減碳目標，也會更積極推動再生能源，這部分必須透過與商業夥伴合作，否則目標很難達成。另外，台灣政府強烈地追求發展新能源。
細看歐洲商會在各議題的建議，能源安全與韌性方面，歐洲商會指出，台灣須在穩定且可負擔的能源供應、能源安全與韌性以及減碳目標間取得平衡；但再生能源的建置進度仍落後官方目標，原因包括國際政經情勢、法規協調不足、許可限制等。
歐洲商會對台灣政府提出7大建議，第一，設立能源部，成立集中且跨部會的統籌機關，確保能源轉型成功；第二，離岸風電重回正軌，為了讓下一個關鍵階段（R3.3）順利執行，須採取多項措施，包括確保足夠的配置容量、電網基礎設施與融資支援。
第三至五項建議分別是務實的許可與程序、強健電網與儲能、務實在地化，歐洲商會提醒，既有專案若面臨品質不符、供應不足或成本過高時，得彈性豁免在地化限制，未來標案不應硬性規定在地化項目。
第六，啟動浮動式離岸風電（FOW），第七，支持電動車與替代燃料。歐洲商會表示，希望加大電動車稅務誘因、建立充電安全規範以加速設置，並修法支援低碳燃料，如大型車與產業採用生質柴油、推廣永續航空燃料（SAF）用於航空、氫／氨於火力發電。
全球迎來AI浪潮，歐洲商會也對AI發展提出建言，指出台灣缺乏完整、以人為本的AI政策與監理體系，除了潛藏倫理、安全與經濟風險，也增加創新者、投資人與社會大眾的不確定性。歐洲商會建議建立一套能放大AI效益同時有效控管風險的制度框架。
歐洲商會也期盼深化台歐AI合作，認為台灣與歐洲條件互補，是AI合作的理想夥伴，透過協作可共同塑造全球AI版圖。
其餘議題包含降低金融過度監管，以及建置與維護通訊基礎設施的應變計畫。
歐洲商會認為，台灣海底電纜或行動網路中斷的相關應變計畫與支援機制仍不足，同時，衛星通訊處發展初期，建議強化海纜維修能量（含能力與調度）。
歐洲商會指出，為了維持行動電信網路穩定，應支援電信業者預先採購追加設備與零組件，以確保在不可抗力事件造成設備受損時，有足夠料件可即時維修或更換。此外，台灣也應強化與國際夥伴合作，以確保持續接取衛星通訊網路設施。（編輯：林淑媛）1141120
