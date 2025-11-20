歐洲商會建議書籲強化AI監理、設立能源部 國發會：與政府3大政策密切相關

歐洲商會遞交2026建議書，由國發會副主委詹方冠代表政府接受。歐洲商會提供



歐洲商會今天（11/20）發表「2026年建議書」，呼籲台灣設立能源部，確保能源轉型成功，並讓離岸風電重回正軌；AI方面，則建議台灣建立一套能放大AI效益同時有效控管風險的制度框架。國發會副主委詹方冠表示，歐洲商會建言與我國當前推動的AI新十大建設、淨零轉型、及國際攬才留才等政策方向密切相關。

詹方冠今日（11/20）代表政府接受歐洲商會「2026建議書」，於會中感謝歐洲商會長期深耕台灣，扮演鏈結台歐經貿產業合作交流的重要平台。

廣告 廣告

今年歐洲商會建議書主題是：「變局中淬鍊台灣韌性」，提出的前瞻性AI監理政策、能源安全與韌性、多元與韌性的勞動力等建言，詹方冠表示，與我國當前推動的AI新十大建設、淨零轉型、及國際攬才留才等政策方向密切相關。

在前瞻性AI監理政策方面，詹方冠指出，AI攸關國家競爭力，政府已提出「AI 新十大建設」，聚焦關鍵技術、數位基礎、推動智慧應用三大方向。尤其在完善相關法制環境，政府已於今年 8 月提出人工智慧基本法草案，與歐洲立法理念一致，秉持人本AI治理的核心精神，強調可信賴AI治理架構，期在科技發展的前提下兼顧安全與信任。

關於淨零轉型的推動，政府已於今年重新檢視2030年減碳目標，原訂2030年國家溫室氣體淨排放量較2005年減少24±1%，加大減碳力道，調整目標為減少28±2％，顯示政府未來將持續積極推動太陽光電、離岸風電、地熱等多元能源發展，並推動深度節能與科技儲能，公私協力達成減碳新目標。

至於加強人才延攬與留用方面，為因應國際人才競爭激烈及國內產業發展需求，國發會已在今年9月修法完成「外國專業人才延攬及僱用法」，放寬相關規定措施，例如世界排名前200的大學畢業生可來台申請個人工作許可、外國特定專業人才及外國高級專業人才配偶經許可得在我國從事工作，以及提高外國專業人才的勞動及社會權益保障等。國發會將持續透過Talent Taiwan中心提供一站式服務，打造更友善宜居的環境，積極延攬人才來台長期發展。

詹方冠感謝商會每年提出建議書，作為政府精進政策的參考。國發會持續做為商會與相關部會溝通的平台，與商會密切合作，推動台歐在世界變局中邁向更韌性、繁榮的共同願景。

更多太報報導

老將退休疑帶走機密？台積電董事：羅唯仁早已調到無法接觸核心的單位

駁「台灣病」 葉俊顯：台灣未加入IMF！若遇金融風暴只能求自保

國家檔案館今開幕 葉俊顯：未來將導入新興科技！讓場館AI化