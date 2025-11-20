歐洲商會發布2026建議書 呼籲台灣提升社會及能源韌性

歐洲商會將「2026年建議書」遞交給國發會副主委詹方冠，建議書共彙整25個產業和委員會的建議，共提出192項議題。其中，全球討論度最高的AI議題，也成為這次的關注焦點。

歐洲商會理事長張瀚書表示，「當然人工智慧領域還存在其他問題，例如勞動方面的問題，例如如何避免人工智慧單方面做出決定，以及如何透過修改人工智慧、版權法等方式來保護人工智慧領域的創意作品。」

根據歐洲商會的2026年建議書內容，除了希望台灣政府能設立能源部、吸引留用外國人才，還有台歐之間的AI合作，也希望台灣在電機設備、車輛、零售等領域，都能和國際標準同步。

另外，針對先前美國調查巨大涉嫌強迫勞動後，歐洲商會也針對勞權議題，提出建言。

歐洲商會人力資源委員會主席許修豪指出，「這些外籍勞工，他來台灣工作，是不應該要有聘僱費或仲介費的，那這個部分呢，如同我們之前講的，本來是個很難的議題，但是一直都存在，那最近巨大機械的事情如果沒有解決的話，以後整個製造業都會有遇到類似的情況，所以我們也希望政府能夠採取一些作為。」

針對歐洲商會的建議書，國發會表示，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，去（2024）年貿易總額超過800億美元，台歐間的經貿關係相當緊密。

未來政府將透過掌握AI相關核心技術、能源安全與韌性，以及人才和產業需要人力等面向，提升台灣AI實力。

國發會副主委詹方冠表示，「AI的資料中心，包含這個AI的法治、包含AI的人才跟投資在AI的資金，我想這是另外第二個部分，是我們在AI的基礎建設是我們需要強化的。」

對於攬才，國發會表示，除了放寬外國學生來台的自由工作範圍，外籍白領的父母也能來台灣長住，期望透過這些利多，吸引國際人才來台。