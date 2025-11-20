歐洲商會：台灣急須能源韌性 籲成立能源部

▲歐洲商會今（20）日發布《2026年建議書》主題為「變局中 淬鍊台灣靭性」為主題，呼籲政府強化社會、能源與通訊等關鍵基礎設施的韌性。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 歐洲商會今（20）日發布《2026年建議書》主題為「變局中 淬鍊台灣靭性」為主題，呼籲政府強化社會、能源與通訊等關鍵基礎設施的韌性，並為人才短缺尋求長期解方。其中，台灣需要穩定、可負擔能源，以及能源安全韌性，建議政府設立能源部，確保能源轉型成功。

歐洲商會理事長張瀚書表示，過去一年政府在前一年度建議中的 24% 議題上已有進展，並綜述建議書《概論》的核心內容與會員面臨的主要挑戰。



歐洲商會建議書內針對「能源安全與韌性」方面表示，台灣再生能源建置速度仍落後官方目標，原因包括國際政經情勢、法規協調不足、許可限制等。

因此，建議政府成立成立集中且跨部會的統籌機關，如能源部，確保能源轉型成功；同時也呼籲讓離岸風電重回正軌，包括宣布進入區塊開發第3階段（3之3）選商、推動浮動風機示範計畫，並開發地熱、陸域風電及低碳燃料等計畫。



歐洲商會能源與經濟委員會主席賴湘絜報告，建議台灣政府建立成立高層級、整合性治理架構，如能源部以確保政策的一致性，簡化跨部會協調、加速落實能源轉型。



而在再生能源憑證市場，歐洲商會也建議要有透明再生能源憑證市場，並擴大綠電採購管道 讓更多的企業才有辦法一起參與。而台灣已經啟用碳權交易所，但仍需要明確路線圖，以因應2026年碳費繳納。



而在再生能源方面，政府應該在地熱推動上採取系統化、規模化方式發展，提供獎勵機制鼓勵供應鏈可以來台，並推動大屯山等潛力區域。光電上則必須要維持法規一致性，提升產業穩健發展與投資信心。

歐洲商會風力能源委員會主席張妙琦則說明，受到新冠肺炎、俄烏戰爭等市場波動性因素，風場開發成本已受到大量影響，現在風場開發重心是放在風險與成本管理，因此需要政府在程序、財務及融資多施力。



她也呼籲，台灣在亞太市場仍具有指標性領導地位，呼籲政府協助區塊開發第一階段（3之1）、第二階段（3之2）穩定開發，確保國內2030年出口產業可以互得穩定綠電。



產業關聯方面，考量以如期併網為重要核心，配合國內可穩定執行國產化的本土供應鏈。另外也針對3之3上希望政府對於未來可以開發海域、港口、電網進行盤點，及早邀請開發商、供應鏈進行諮商過程；同時也希望中央與地方進行協調。



代表政府接收建議書的國發會副主委詹方冠表示，尤其政府已經提高2030年淨零碳排目標，意味著要更積極推動綠能，「我們應該會更積極推動再生能源，大家很關心的無論是太陽光電、離岸風電等這方面的問題，我想未來我們會更加努力，特別是跟商業夥伴一起合作，否則很難達成目標。」

