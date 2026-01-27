歐洲商會、華德士發布薪資調查 台美關稅底定有助歐商在台經營

歐洲商會與人才招募顧問公司華德士(Robert Walters)今天(27日)發布《2026數位薪資調查》報告指出，受地緣政治、關稅影響，今年台灣招募市場趨於保守，不過，因台美完成對等關稅談判，有助於客戶在台招募人力，且消費信心也可望因此回溫，有利在台經營快速消費品(FMCG)為主的歐商。

歐洲商會攜手人才招募顧問公司華德士，發布《2026數位薪資調查》報告表示，在台灣有63％企業提到地緣政治以及貿易關稅已對產業造成影響，有3成3企業因此調整在台招募策略。

報告提及，僅40%企業今年有意擴大招募人力，其中擴招幅度超過1成者僅有9%，顯示多數企業在外部變數升高情況下，選擇維持穩定人力昢至，審慎因應營運風險。

華德士台灣總經理文岳翰(John Winter)強調，今年招募市場並非緊縮，而是重新校準，在審慎前提下重新規劃，提升企業韌性。

談到台美完成關稅談判，對台對等關稅稅率將降至15%不疊加等內容，文岳翰認為，各界持續關注川普關稅議題，因為不確定性是剝奪市場信心的元兇，一旦關稅底定，將使企業更能有效規劃營運及招募策略，至少讓未來半年前景能更加清晰，尤其是以半導體為主的科技業。而在台美完成對等貿易協定(ART)簽署並上路後，則將有助於歐商在台經營。文岳翰說：『(英文原音)反觀某些領域，例如FMCG(快速消費品)消費領域，你問到有關歐洲公司的情況，我們有很大一部分的客戶涉足消費市場，他們受到(關稅底定)的影響更多是來自於希望能看到消費信心回升，而這(消費者信心)在去年可能是一個比較大的挑戰。』

至於南韓國會因遲遲未通過與美國簽訂的貿易協定，而遭川普揚言提高關稅至25%，文岳翰則說，這是政治問題，不便多談。(編輯：沈鎮江)