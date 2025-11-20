歐洲商會2026年建議書 籲強化「能源韌性」

歐洲商會發布2026年建議書。（圖／TVBS）

歐洲商會於20日發表《2026年建議書》，聚焦台灣在變局中的韌性議題，特別呼籲設立能源部以確保能源轉型成功，並提出加強AI發展與風險控管等建議。國發會副主委詹方冠回應時強調，台灣已提高2030年減碳目標，將更積極推動再生能源並加強國際合作。與此同時，總統賴清德以實際行動支持日本，在中國大陸暫停進口日本水產之際，公開享用日本料理展現台日友好關係。

歐洲商會的《2026年建議書》以「變局中淬鍊台灣韌性」為主題，由國發會副主委詹方冠代表政府接收。歐洲商會理事長張瀚書表示，希望歐洲與台灣在AI發展方面能更強化關係，同時也強調能源安全是重要議題。詹方冠則回應指出，台灣非常重視矽光子、量子技術以及智慧機器人這三個關鍵技術領域。

在能源議題方面，歐洲商會提出四大建議，包括設立能源部、促使離岸風電重回正軌、強健電網與儲能系統，以及建議強化海纜維修能量。張瀚書讚揚台灣過去十多年在再生能源發展上已成為亞太區的模範生。詹方冠則表示，台灣最新目標是要比2005年減碳28加減2%，政府將積極推動再生能源發展。

國發會副主委 詹方冠。（圖／TVBS）

國防院戰略資源研究所長蘇紫雲指出，能源已不僅是經濟問題，因此強化能源韌性至關重要。他進一步強調，能源進口的海上運輸安全及供電系統網路的強化都是必要措施。

國防院戰略資源研究所長 蘇紫雲。（圖／TVBS）

總統賴清德則在此敏感時刻，以實際行動支持日本。他在社群媒體分享自己享用日本料理的照片，包括北海道帆立貝、味噌湯、壽司及鹿兒島鰤魚，展現在中國大陸禁止進口日本水產品之際對日本的支持。

總統 賴清德。（圖／TVBS）

隨著國際情勢變化，台灣能源是否能抵禦環境威脅成為各界關注焦點，國發會對歐洲商會建議提出三點正面回應，顯示政府對能源安全與轉型的重視。

