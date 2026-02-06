歐洲在臺商務協會首位女性理事長拜會屏縣府 周春米盼深化臺歐合作、共創永續契機





歐洲在臺商務協會(ECCT)理事長格婷娜(Tina Graves)偕同歐洲經貿辦事處代表所組成的訪問團，於6日拜會屏東縣政府，縣長周春米首先祝賀格婷娜理事長成為ECCT創立37年來，首位女性理事長，也表示自己是屏東縣立縣72年來首位女性縣長，彼此在不同領域寫下歷史新頁，相當別具意義。雙方就產業合作、永續發展等議題進行交流，期盼未來持續深化臺歐之間的合作關係。

交流會由周縣長率領縣府傳播暨國際事務處、工商發展投資策進會、農業處、行政暨研考處及城鄉發展處，與歐洲商會、歐洲經貿辦事處、斯洛伐克經濟文化辦事處等代表所組成的訪問團進行交流。

縣長周春米表示，臺灣在旅遊、民間交流及商業往來，都希望與歐盟建立良好的關係，近年來，屏東與歐洲商會互動淵源非常深厚，在前縣長潘孟安任內，曾北上拜訪相關團隊，就低碳、永續發展、再生能源等議題進行交流，並於111年，屏東成為全臺首座達成RE100的城市，不僅能自給自足民生用電，也是全國面積最大的縣市。

周縣長指出，縣府與歐洲各國維持密切交流，包括邀集10國代表齊聚屏東，舉辦「捷克週」活動；邀請波蘭演奏家在黑鮪魚文化觀光季系列活動中演出「波蘭爵士之夜」，不僅展現雙方多元交流的成果，為深化國際連結，去(114)年也率團前往丹麥、芬蘭及瑞典等國，針對城市永續發展、圖書館建設及環保產業等進行考察交流，作為縣內未來公共建設與永續政策的重要參考。

歐洲在臺商務協會理事長格婷娜表示，非常榮幸此次能帶領商會成員來到屏東，隨著半導體產業的興起，看見在周縣長的帶領下，台積電產業鏈將進駐屏東科學園區，除展現屏東國家級的發展成果，也讓臺灣南、北發展更加平衡，她也分享，自己本身來自醫療照護產業，實地了解後，對屏東完善的照顧體系也留下深刻的印象。

屏東已正式成為大南方半導體「S廊帶」的重要一員，訪問團也高度關注綠能與減碳議題，對此，周縣長提到，目前屏東科學園區招商已額滿，今年6月台積電供應鏈將進駐，可為城市發展立下新的里程碑，經整體盤點後，園區電力供應無虞，在水資源方面，屏東除有充沛地下水及大潮州人工湖，可穩定供應農業用水外，高科技產業所需的再生水，經濟部也正協助進行相關銜接。

縣府表示，近年臺灣在循環經濟領域的發展成果逐步展現，相關產業已成為地方經濟轉型的重要動能，歐洲商會日前所發布的《2026年建議書》，針對能源轉型、基礎設施韌性及AI人工智慧治理等議題提出前瞻性建言，縣府持續關注相關趨勢，並作為未來政策研議與產業媒合的重要參考。

屏東擁有豐富的農漁資源、穩定的產業基礎及透明高效的行政體系，縣府團隊也期盼透過此次交流，促進更多實質合作，並誠摯邀請歐洲企業深入認識屏東，未來將持續提供投資單一窗口服務，協助企業進行投資評估、法規諮詢及跨部門協調，期待讓屏東在臺歐產業交流與永續合作版圖中，扮演更積極的角色。

