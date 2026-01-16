歐洲多國派兵進駐格陵蘭 北約擴大部署回應川普揚言奪島

丹麥軍艦15日在格陵蘭附近海域巡邏。（美聯社）



在美國總統川普持續宣稱格陵蘭攸關美國國安、甚至不排除動用武力之際，德國、法國、北歐還有荷蘭等歐洲國家已開始向格陵蘭派遣軍事人員，為北約擴大在當地「更大且更永久」的部署鋪路，公開力挺丹麥主權。丹麥強調北極安全是整個北約的責任，而白宮則回應稱歐洲增兵不會動搖川普「取得格陵蘭」的目標，凸顯美歐在這座戰略要地上的緊張對峙正持續升高。

路透社報導，在美國總統川普（Donald Trump）持續對格陵蘭提出主權主張之際，歐洲多個國家15日向格陵蘭派遣少量的軍事人員。丹麥表示，將持續推動在這座島上建立「更大且更永久」的北約（NATO）軍事存在，以確保格陵蘭的安全。

這批規模不大的歐洲部隊部署，名義上是協助丹麥準備軍事演習，但在美國、丹麥和格陵蘭官員14日的會談未能打破僵局後，此舉對外傳遞了強烈的政治及安全支持訊號。

在這場會談後，川普再次聲稱，如果俄羅斯或中國有意占領格陵蘭，丹麥並不可靠、無法保護它的自治領土。川普表示，這座位於戰略要地、同時富含礦產資源的島嶼對美國的國家安全至關重要，而且他並未排除動用武力奪取格陵蘭的可能性。

格陵蘭和丹麥則強調，格陵蘭「不出售」，並批評川普以武力相威脅的言論極不負責任。

歐洲首波部署規模不大

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）15日在哥本哈根向記者表示，目前尚未敲定未來北約在格陵蘭擴大駐軍的最終人數。他說：「但可以確定的是，我們目前規劃在2026年建立1個更大且更永久的存在，這點至關重要，因為它顯示北極地區的安全不只是丹麥王國的事，而是整個北約的事。」

丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）14日表示，目前約有200名美軍駐紮在格陵蘭，該島人口約為5萬7千人。歐洲還未公開擴大軍事存在的實際規模，但目前首波部署明顯仍屬小規模。

德國聯邦國防軍已派出1支13人的偵察小組，先前往哥本哈根，再與丹麥人員一同前往格陵蘭。瑞典派出3名軍官，挪威2名。法國則派出約15名山地作戰專家，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，未來幾天還將透過陸、空與海上力量增援。馬克宏強調，法國和歐盟必須「毫不退讓地捍衛領土主權」。

英國派出1名軍官加入偵察小組，荷蘭將派出1名海軍軍官，芬蘭則派出2名軍事聯絡官。

歐洲認真看待川普批評

多個歐盟主要國家已公開支持丹麥，並警告如果美國對北約成員國的領土動用武力，恐意味著北約這個由華府主導的軍事同盟走向終結。

丹麥皇家國防學院副教授雅各布森（Marc Jacobsen）向路透社表示，歐洲部隊進駐格陵蘭，向美國政府傳遞了兩個訊息。1個是嚇阻，也就是表明「如果美國決定採取軍事行動，歐洲已準備好保衛格陵蘭」。另1個目的則是向美國說，歐洲認真看待川普的批評，將提高軍事存在、捍衛主權，並加強對格陵蘭的監控。

在14日的美方會議之前，格陵蘭和丹麥已表示，正與北約盟國合作，在島上及周邊地區增加軍事部署。目前丹麥在格陵蘭的「聯合北極司令部」約有150名軍事及文職人員。德國、法國、瑞典、挪威、芬蘭和荷蘭已宣布，將派遣軍事人員前往，為今年舉行的大型軍演展開前期準備。

白宮15日則表示，美國官員與丹麥及格陵蘭代表的會談「富有成效」，並警告歐洲向格陵蘭派兵，不會影響川普對格陵蘭的立場。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會上說：「我不認為歐洲的部隊會影響總統的決策，也不會影響他取得格陵蘭的目標。」

俄羅斯稱威脅論是「神話」

對此，俄羅斯15日表示，北約宣稱莫斯科和北京對格陵蘭構成威脅，是為了製造恐慌的「神話」，並警告在北極地區升高對抗存在嚴重風險。目前幾乎沒有證據顯示有大量中俄船艦在格陵蘭沿岸活動。

