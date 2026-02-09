歐洲多國醞釀社群禁令！捷克也擬禁止「 15 歲以下」使用社群媒體

捷克總理安德烈．巴比什週日表示，他支持禁止15歲以下兒童使用社群媒體，並強調專家普遍認為社群平台對未成年人的身心發展具有負面影響。

巴比什透過社群平台發布例行談話時指出，許多專家都認為社群媒體對兒童的危害不容忽視，政府有責任採取行動保護年輕世代，不過，他並未進一步說明具體的政策內容或時程。

繼澳洲去年禁止16歲以下使用社群平台後，英、法、西、希等國正研議跟進。圖:istockphoto

同日晚間，捷克第一副總理哈夫利切克在接受電視專訪時表示，內閣正在認真評估提出禁令的可能性，若政府達成共識，相關立法草案預計將於今年內提出，他指出，政策將以兒童保護為出發點，同時也會審慎評估執行方式及對社會的影響。

近期歐洲多國對科技平台的監管態度逐漸轉趨嚴格，澳洲已於去年12月成為全球首個禁止16歲以下青少年使用社群媒體的平台國家，此後，西班牙、希臘、英國及法國也陸續討論是否採取類似作法，法國已著手研擬法案，計畫禁止15歲以下兒童使用社群平台；英國則正評估是否比照澳洲模式，推動更嚴格的年齡限制。

西班牙與希臘日前也公開提出相關構想，認為部分社群媒體的設計具有成癮性，可能增加青少年對螢幕的依賴。

各國政府與監管機構普遍關注兒童長時間使用社群媒體，可能對心理健康、專注力及社交能力帶來的影響，捷克此次表態，正顯示該國正加入歐洲多國行列，朝向以立法方式規範未成年人使用社群平台的方向邁進。