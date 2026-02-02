歐洲大國經濟拉警報！德國製造業熄火、英國陷富裕病、法義債台高築
德國、英國、法國、義大利等歐洲大國，面臨經濟停滯、債務攀升與結構性困境。德國製造業熄火，企業破產激增；英國罹患「富裕病」，捲進高負債；法國面臨高額赤字，更陷入政治僵局；義大利成長低迷、人口老化。本文深入解析歐洲四大經濟體現況、核心問題與未來挑戰，一次掌握歐洲大國經濟全貌。
美國總統川普（Donald Trump）2025年底接受美媒《Politico》專訪，抨擊歐洲是一群「由軟弱者領導的衰敗國家」。這句刺耳評語，卻意外點出歐洲經濟的集體困境。全球前十大經濟體中，歐洲國家占了四席，分別是德國、英國、法國、義大利，但它們也同時陷入成長停滯、債務攀升、結構失靈的泥淖。德國製造業引擎熄火、英國深陷「富裕病」（affluenza）幻覺、法國被高赤字與政治僵局綁住手腳、義大利則在低生產力與人口老化中愈陷愈深。
《遠見》深入剖析這些歐洲核心經濟體，究竟出了什麼問題。
德國：製造業失靈，經濟引擎熄火
德國是世界第三大經濟體，經濟成長卻原地踏步了整整三年。自2022年底陷入經濟衰退後，2025年成長僅約0.1％，2026年預期也下修。俄烏戰爭暴露其對俄天然氣倚賴，高能源成本重創製造業，而出口導向的經濟模式，同時遭美國關稅與中國競爭夾擊。此外，德國面臨投資不足、官僚主義、基建老舊、轉型緩 慢、勞動力不足、數位化落後等諸多挑戰。多重壓力交織下，德國正面臨二戰後最嚴峻的經濟危機。
德國智庫萊布尼茲經濟研究所（Leibniz Institute for Economic Research）的數據顯示，2025年，德國的破產企業數超過1萬7600萬家，創下20年來新高，光是2025年12月的破產數，就比前一年激增15％。德國聯邦統計局（Destatis）初步數據則顯示，運輸業、餐飲業、建築業受到的衝擊尤其嚴重。
香腸是德國飲食文化的象徵，最近卻傳出讓人震驚的消息：曾是東德最大香腸製造商、一度擁有3000名員工的Eberswalder Wurst，宣布將在2月底關廠，500名員工將失業。這不只是少了一家工廠，而是德國經濟進入「大衰退」的縮影。
倒閉名單不只是香腸製造商，還包括知名時尚品牌Esprit、世界最大的寵物店「扎亞茨動物園」（Zoo Zajac）等。企業裁員也愈來愈常見，例如大型時尚電商Zalando，在8日宣布關閉位在中部艾福特市（Erfurt）的物流中心，2700名員工面臨失業。
最令人擔心的是，以前的危機大多集中在特定產業，如網路泡沫破裂後，大量新創科技公司破產。然而，英國《經濟學人》（The Economist）指出，目前德國的經濟低迷已影響各個產業。在高電價、高關稅、地緣政治動盪的當前環境下，德國過去引以為傲的經濟模式已徹底失靈，製造業不再是經濟穩定的支柱，反而成為經濟衰退的重災區。
英國：富裕幻覺下的「精緻窮」
英國是世界第六大經濟體，看似風光，但其實，現在英國正陷入「富裕病」，承擔著富國的責任與期待，卻缺乏相應的財力基礎。表面上仍是全球前段經濟體，但如果檢視2025年的人均收入，英國（5萬6661美元），低於世界第23大經濟體的比利時（6萬418美元）。
當一個國家錯把規模當實力，英國人拒絕面對現實，這也為後續失衡埋下伏筆。《經濟學人》指出，英國人以此心態做出脫歐選擇，即使清楚後果是變得更貧窮，選民仍選擇無視，結果導致國力下降，幸福感卻未提升。
現在，英國債務占GDP的比重已高達95％，但在「我們負擔得起」的錯覺下，英國選民熱衷支持永久性支出制度，卻鮮少思考其後果，例如國家養老金的「三重鎖定」（triple lock）政策，讓支出只升不降，未來支出金額更可能翻倍，卻缺乏可持續財源。
這種「富裕病」也影響基礎建設，即使預算緊縮，仍偏好「豪華版本」工程，成本居高不下，例如倫敦至伯明翰（Birmingham）的2號高速鐵路，為了保護幾百隻蝙蝠，竟然多砸1.2億英鎊蓋隧道。這種心態也滲入國防政策，英國派航母去新加坡巡邏，卻沒錢處理家門口北海（North Sea）被俄羅斯切斷的海底電纜。
當承諾建立在不存在的財富上，政府只能靠借貸與拖延撐住運作，財政壓力不斷累積。為掩飾矛盾，政府慣以會計手法開出「沒給錢的承諾」，將照護老人與公共服務責任轉嫁其他部門，卻未配套資源，連道路維修預算也被挪作他用，公共設施老化、服務品質下滑。對深信國家仍然富裕的選民而言，這被解讀為浪費，而非資源不足。最終，人們困惑於國家愈來愈昂貴、卻愈來愈破舊。真正的解藥，或許只有一個起點：承認英國已不再是自己想像中的富裕國家。
法國：改革意志不足的高赤字國家
法國是世界第七大經濟體，預計2026年的經濟成長將溫和復甦，但高額赤字、債務上升、政治僵局限制其成長潛力，有限的財政整頓與改革疲軟，仍將繼續拖累經濟。美國信評機構KBRA近期將法國長期主權信用評等下調至AA─，警告若不採取果斷改革，法國的信用指標將持續承壓。
經濟成長速度也受到國內需求疲軟、投資低迷、地緣政治不確定性、貿易碎片化顯著衝擊，2024至2025年，GDP僅分別成長1.1％與0.9％，顯示法國復甦步伐緩慢且脆弱。
法國政治分裂限制了財政進展，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在第二任期失去國會多數，導致預算僵局與立法難產。KBRA指出，政策方向的不確定性正推高主權債務溢價，投資者愈發謹慎。短暫政治團結可能出現，但政局依然持續分裂，甚至可能惡化，這導致政府難以推動必要的支出控制和財政改革。
另一個問題，是持續攀升的公共債務：國際貨幣基金組織（IMF）預測，法國債務占GDP比重，2025年是116％，預計到2030年，將升至近130％。不斷上漲的利息支出加劇了財政負擔，法國財政部預計，到2026年，償債成本將飆升至593億歐元，高於2020年的362億歐元。
雖然政府收入占GDP超過51％，但鑑於法國已經是經合組織國家（OECD）中，稅收占GDP比率第二高的國家，其成長空間有限，而退休金與國防開支等結構性支出壓力仍持續存在，KBRA警告，若要達成有效整合，需持續多年努力，凸顯出法國的公共財政，仍是經濟最核心的薄弱環節。
義大利：低成長、低生產力的惡性循環
義大利雖是世界第八大經濟體，但這顆曾經璀璨的地中海明珠，過去25年，深陷生產力停滯與成長乏力。2025年經濟成長率預估僅0.4％，2026年下修至0.8％，明顯落後西班牙與希臘。展望2027年，義大利恐再度墊底，成為唯一GDP成長率仍低於1％的歐盟成員國。
根據義大利工業總會（Confindustria）旗下研究機構CSC發布的最新展望報告，義大利經濟幾乎停滯不前，美元走軟、地緣政治不確定性、出口疲軟、消費支出抑制等因素，讓義大利經濟面臨「逆風」。
出口危機正為義大利經濟增添壓力。歐盟預測機構指出，受關稅與高度不確定性影響，2025年的貨物出口將萎縮0.6％，服務出口雖續增，但貨物與服務進口成長更快，淨出口將拖累GDP表現。結果不僅削弱成長動能，也推高債務負擔。儘管外界呼籲義大利降低債務水準，但其債務占GDP比重仍將攀升，2025年底達136.4％，2026年升至137.9％，至2027年，才會小幅回落至137.2％。
總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將經濟困境歸因於外部因素。她指出，德國工業陷入低潮，對高度倚賴德國企業的義大利北部製造業造成明顯衝擊；同時，也批評《歐洲綠色政綱》（European Green Deal）減碳規範過於嚴苛，限制了汽車等傳統優勢產業的發展。
儘管義大利當局宣稱就業率創新高，經濟學家卻警示，新增職位多集中於低薪且不穩定的服務業，難以支撐國家競爭力。全球知名跨國投行高盛集團（Goldman Sachs）更指出，義大利目前的勞動生產力竟低於20年前，高薪、技術嫻熟的製造業工作，在總勞動力所占比例愈來愈小。
與此同時，民眾正承受著實質薪資縮水與沉重稅負的雙重壓力，購買力較2021年大幅下降。當企業因能源成本高昂而瀕臨崩潰，消費者因悲觀預期而縮減開支，義大利正掉入低經濟成長、低生產力的惡性循環。
更嚴峻的是，義大利勞動力快速老化，並面臨嚴重人才外流。德國畢業生薪資比義大利高出約80％，促使義大利優秀人才紛紛出走。再加上低出生率長期下探，2024年新生兒僅37萬人，創1861年以來新低，且已連續16年下降。義大利央行總裁帕內塔（Fabio Panetta）警告，到2050年勞動人口恐減少700萬人，為本就疲弱的經濟再添壓力。
高盛警告，若義大利不展開重大的結構改革，最大的潛在成長率，恐在2030年跌至0.5%的冰點，屆時，國家可能長期陷入「低成長、低生產力、人口萎縮」的經濟泥淖。
其他人也在看
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
「演藝圈最美母女檔」是她們！李千娜攜21歲女兒登紅白 粉絲驚呼：還以為是姊妹同台！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
浴室門橡膠條「黑黴」清不掉？專家授「1張廚房紙巾」馬上搞定 主婦實測：真的有用
浴室再怎麼打掃，回過神來，浴室門的橡膠條（密封膠條）又冒出黑黴……一旦長出來就很難清，真的很棘手。對此，「saita」網站分享一個能有效清除橡膠條黑黴的方法。 頑固黑黴用「紙巾捲條濕敷法」最有效 浴室門橡膠條上的黴菌，用一般清潔劑往往很難清掉。尤其橡膠材質容易悶濕、又是黴菌最愛躲的地方。這時候推薦使用——「紙巾捲條濕敷法」：把廚房紙巾扭成細條，讓除霉劑能緊緊貼住縫隙，藥劑才能深入作用。 清除浴室門橡膠條黑黴：準備工具•除霉劑•廚房紙巾•牙刷•清潔用橡膠手套 使用除霉劑時的注意事項 •務必保持通風換氣（打開窗戶、開排風扇）•除霉劑對皮膚有刺激性，一定要戴手套操作 步驟1：把紙巾扭成「紙巾捲條」把廚房紙巾剪成細長條，然後扭成像「捲條」一樣的細條。做細一點的好處是：能更貼合橡膠條凹槽，也更容易讓藥劑滲透到深處。 步驟2：直接在橡膠條上噴除霉劑先把除霉劑直接噴在發霉的橡膠條上，讓藥劑先覆蓋住黴點。 步驟3：放上紙巾捲條「濕敷」，再噴一次把剛做好的紙巾捲條放在橡膠條上，接著再噴一次除霉劑，讓紙巾捲條吸附藥劑、牢牢貼住發霉處。然後靜置約15分鐘，讓藥效確實作用。 步驟4：取下紙巾捲條→輕刷→沖洗乾
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。
30歲男早起如廁「1分鐘後猝死」 醫：3件事同時做...超危險
大陸河南一名30歲楊姓男子，1月30日早上8點多在家中如廁時突然倒地，經家人發現並緊急送醫後仍宣告不治。楊男的妻子透露，丈夫生前獨力照顧正在接受化療的公公及3名未成年子女，長期承受巨大壓力，如今驟然離世，讓全家陷入困境。