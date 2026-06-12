歐洲央行宣布升息1碼 因應通膨壓力

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歐洲央行11日宣布將升息1碼，讓利率來到2.25%，以對抗中東戰爭帶來的通膨問題。這不但是歐洲央行從2023年以來第一次升息，也是美以伊戰爭開打以後，全球第一個喊出升息的主要央行。

歐洲央行總裁拉嘉德說，「我們今天做的決定，即升息25個基本點，是一致決議的，毫無保留，我們並沒有討論或辯論其他作法。」

歐洲央行總裁拉嘉德指出，由於荷姆茲海峽持續遭到封鎖，讓未來充滿不確定性，歐盟已經將今（2026）年的通膨預期上調到3%，GDP成長率則下修到0.8%。而在升息消息傳出後，帶動銀行股上漲，也終結歐洲股市連續4天的跌勢。有分析師認為，戰爭已經超過100天，各方面的衝擊都開始逐漸顯現，升息的決定並不令人意外。

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資本市場分析師哈法表示，「歐洲央行沒有理由急速升息，它清楚，它一方面必須處理通膨，另一方面它也注意經濟和金融穩定。」

而雖然歐洲央行拒絕說明，接下來是否會再調整利率，但由於戰爭結束仍遙遙無期，外界普遍預期，今年秋季可能會再有一次升息。

另外在美國，因為5月份消費者物價指數CPI年增率達到4.2%，是3年以來最高水準，聯準會也有可能為了抑制通膨，被迫在今年內宣布升息。

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