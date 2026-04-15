歐洲女子數奧競賽 我獲2銀1銅、世界排名第13

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〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣女力展現科學潛力！我國女學生參與由法國主辦的第15屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽，今傳捷報，在67個國家、260名參賽學生中，我國4名代表參賽學生總計獲得2銀1銅佳績，國際排名並列第13名，表現亮眼。

我國代表隊由國內大學21名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國329名女學生中選出4名代表參賽，並由陽明交通大學統計學研究所教授高竹嵐及智慧計算與科技研究所副教授魏澤人分別擔任領隊及副領隊，另2018年國際數學奧林匹亞競賽銅牌與2019年國際數學奧林匹亞競賽銀牌得主，現就讀於台灣大學的施佑昇同學，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

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其中，國立台南第一高級中學11年級學生盧芃恩、台北市私立復興實驗高級中學10年級學生常貽媗成績最佳，獲銀牌獎，個人排名並列第36名；而台中市立台中第一高級中等學校學生吳承霏則摘下銅牌，個人排名為第90名。

國教署表示，藉由參與國際歐洲女子數學奧林匹亞競賽，不僅能讓台灣女學生的數學才華躍上國際舞臺，更能有效提升其學習動機。未來將持續透過選訓機制深耕女性基礎學科人才教育，期盼能引領更多女學生投入數學領域，接軌國際實力。

而為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得此競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲得教育部頒發10萬元及5萬元獎學金。

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