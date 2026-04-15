歐洲女子數學奧林匹亞競賽 台摘2銀1銅國際排13

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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣學子參加第15屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽，今天傳來捷報，總計獲得2銀1銅，國際排名並列第13名。個人最佳成績為台南一中盧芃恩、台北市私立復興高中常貽媗並列第36名。

教育部今天發布新聞稿指出，今年度由大學21名教授組成輔導團隊，從全國329名女學生中選出4名代表參賽，陽明交通大學統計學所教授高竹嵐、智慧計算與科技研究所副教授魏澤人擔任領隊及副領隊。

獲得銀牌的盧芃恩（目前高中11年級）在國中開始參與數學奧林匹亞，她的老師提到，盧芃恩在邏輯推理與問題分析表現優異，每週讀書會和課堂都展現高度的學習熱忱，經常主動提出想法，且持續自主學習。

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同獲銀牌的常貽媗（目前高中10年級）參與過多次數學競賽，在過程中逐漸體會到解題的過程不只是找到答案，而是在不斷嘗試與修正中培養更清晰的思考方式，讓她更懂得享受探索與思考的樂趣。

獲得銅牌的台中一中12年級學生吳承霏在自我描述中提到，覺得課內數學純粹是在練計算能力，沒什麼意思，還差點被當掉；數學奧賽則不像課內數學死板，讓她覺得比較好玩。

教育部指出，根據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲本項競賽金、銀、銅牌，可保送大學各本學系（數學相關）或推薦入大學各學系。（編輯：陳清芳）1150415