歐洲安全保障行動擬納入日本、共同開發軍備！ 韓國也表達加入意願

日本駐歐盟大使松本（左）與歐盟副秘書長Signe Ratso （右） 圖：翻攝自歐盟副秘書長的X

[Newtalk新聞] 日本政府和歐盟正在考慮共同開發國防裝備。據悉，雙方已就全面參與歐盟國防工業支持國際框架進行接洽。與歐盟企業共同開發和生產新型無人機及其他無人飛行器將有資格獲得歐盟的資金支持。這將有助於日本國防工業開拓歐洲市場。

《歐洲經濟新聞》報導，歐盟旨在減少其國防工業對美國的依賴，並於 2025 年三月宣布了一項計劃，計劃籌集高達 8,000 億歐元（約新台幣 29.56 兆元）的資金以加強安全。

作為該計畫的一部分，歐盟設立了面向成員國的貸款計畫——「歐洲安全保障行動」（SAFE），最高貸款額為 1,500 億歐元（約新台幣 5.54 兆元），用於支持歐盟成員國的企業。這些貸款將用於成員國正在合作開發的無人機、飛彈防禦系以及其他項目的研發和採購。

獲得歐盟認可的志同道合的國家也可以加入「歐洲安全保障行動」機制。2024 年 11 月，日本和歐盟建立了印太地區首個安全與防務夥伴關係，只要共同開發的產品中日本製造的零件比例不超過 35%，日本即可參與其中。

為擴大合作，日本政府近期已就全面參與該機制，與歐盟進行接洽。一旦獲得歐盟會員國的批准，預計正式的參與談判將隨即啟動。韓國也已表達了參與意願，加拿大目前正與歐盟進行談判。若達成協議，參與聯合開發案的歐盟成員國企業和日本企業，即使使用超過 35% 的日本製造零件，也有資格獲得貸款。

報導指出，日本若要全面參與，則需符合特定條件，例如向歐盟提供一定數量的資金，並確保產品規格符合北大西洋公約組織（北約）標準。可使用的日本製造零件比例將取決於其出資額和其他條件。

烏克蘭也將為歐盟內部的無人機開發提供技術援助。若日本企業能夠參與與歐盟的聯合開發項目，不僅有助於開拓歐洲市場，還能獲得整合最新開發技術和專業知識的優勢。

