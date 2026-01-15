歐洲官員曝川普可能在24小時內對伊朗動武 美已撤中東基地人員

美國總統川普考慮以軍事介入伊朗反政府示威。圖為1月9日德黑蘭街頭反政府抗議。（美聯社）



伊朗緊張局勢升高。1名美國官員透露，美國政從中東基地撤出部分人員。稍早，一名伊朗高層官員警告，德黑蘭已經警告鄰國，如果美國發動攻擊，伊朗必打擊美國基地。

根據路透社，兩名歐洲官員14日透露，美國可能在24小時內對伊朗進行軍事干預。1名以色列官員也透露，川普似乎決定採取軍事干預，但時間和規模仍不清楚。1名不願具名的美國官員表示，有鑑於當地緊張局勢升高，華府謹慎起見，正從中東地區基地撤出部分人員。

1名西方軍官14日稍晚向路透社表示，「所有跡象都顯示，美軍即將發動攻擊。不過這也是當前政府慣用的伎倆，目的是讓所有人警惕，不可預測也是戰略的一部分」。

卡達表示，美軍位於中東的最大空軍基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）撤員，「是因應目前區域緊張的應變措施」。

3名外交人員透露，已有部分人員撤離烏代德空軍基地，但沒有跡象顯示向去年6月伊朗發射飛彈攻擊美軍基地一樣，有大批軍隊移往足球場或購物中心。

路透社引述I Paper報紙報導，英國一個位於卡達的空軍基地也撤離部分人員，不過英國國防部未予證實。

川普：伊朗殺害抗議人士的事件已減少

與此同時，川普的態度似乎有所緩和。川普向記者表示，目前伊朗政府鎮壓殺害人民的事件正在減少，德黑蘭當局並沒有大規模的處決計畫。當被問到從何得知殺害人民的情形正在減少，川普僅稱消息來自「另一方非常重要的消息來源」。

不過，川普也未排除可能採取軍事行動，「我們將觀察過程」，又稱華府已從伊朗獲得「非常好的聲明」。

當被問到反政府示威時，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）14日向福斯新聞表示，目前沒有計畫對民眾處以絞刑，「絞刑絕對不可能」。

伊朗人民因為不滿經濟惡化，2週前發起反政府示威，緊張局勢迅速擴大，成為自1979年伊斯蘭革命以後、什葉派神權政府統治以來最暴力的抗議衝突。根據1名伊朗官員透露，死亡人數已超過2000人，另一個人權組織則統計，死亡人數超過2600人。

