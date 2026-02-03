歐洲審計院：稀土等仍依賴中國 歐盟目標難實現

（德國之聲中文網）歐洲審計院的評估結果顯示，盡管歐盟做出努力，在可再生能源所需原材料方面仍面臨瓶頸。

在26種關鍵原材料中，有10種歐盟是完全依賴於進口，並且仍然依賴於單一來源國。此外，回收利用仍處於初級階段。

歐洲審計院認為，歐盟缺乏可靠的戰略，確保能源轉型所需重要原材料的長期供給。

歐盟已制定目標，到2050年以前實現碳中和，到2030年以前可再生能源佔比至少42.5%。而可再生能源技術如風力渦輪機、電池、光伏電池板等，需要如鋰、鎳、鈷、銅、稀土等關鍵原材料。

10種關鍵原材料完全依賴進口

歐洲審計院在報告中寫道：“大多數所需礦產是在歐盟之外開采和加工的，經常僅由一個非歐盟國家、或少數幾個非歐盟國家供應。”

報告舉例說，中國供應了歐盟所需鎂的97%，用於電解槽制氫。土耳其供應了歐盟所需硼的99%，用於光伏電池板的生產。“這對歐盟的戰略自主構成挑戰，並表明須提高本土生產，加大能源利用效率。”

報告中還列舉了其它對中國有依賴性的原材料：砷佔歐盟所需的 39%、重晶石 44%、鎵 71%、鍺 45%、天然石墨 40%。中國提供的稀土元素中鐠、釹、釤、釓、鋱、鏑佔歐盟所需的69-77%之間。

歐盟審計院認為，進口多元化方面，尚未取得具體成果。盡管歐盟與一些伙伴國家簽訂了戰略原材料伙伴關系，但2020年-2024年，從這些國家進口的相關原材料反而減少了約一半。報告寫到，過去五年，歐盟簽署了14個戰略原材料伙伴關系，其中七個是與被視為不那麼可靠的政府。

此外，與美國的談判2024年暫停，與南方共同市場國家——包括原材料豐富的四個國家阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭——的協定尚須批准。

回收利用少、難與中國企業競爭

報告同時指出，歐盟所使用的稀土完全是在歐盟之外加工，沒有足夠的替代材料，也未進行充分的回收利用。

2024年，歐盟制定了2030年以前原材料來源多樣化、加大本土生產及回收利用的無約束力目標。但審計院對於目標能否實現提出很大的質疑。歐洲審計院建議，歐委會對個別關鍵原材料設立有約束力的回收利用目標，未來再設立原材料目標時作出好的闡釋。

報告還引述國際能源署信息稱，缺乏規模優勢限制了回收利用的發展。與此同時，全球市場環境下，歐洲回收企業難以在成本上與中國回收企業競爭。這主要是由於中國相關產業的縱向一體化優勢以及規模經濟和低廉的勞動力成本。

歐盟審計院與利益相關方的討論以及對相關文件的審閱表明，高昂的加工成本、關鍵原材料的短缺以及技術障礙是影響歐盟回收業競爭力的主要因素。

報告指出，26種能源轉型所需的原材料中，有七種的回收利用率目前在1-5%之間，有10種完全沒有回收利用。

降低歐盟脆弱性

“沒有關鍵原材料，就無法實現能源轉型，歐盟將不具競爭力，也沒有戰略自主。可惜，現今我們在這些原材料的供給方面，仍依賴於歐盟之外的少數國家，這是危險的”，歐盟審計院負責該報告的彭圖斯-羅西曼努斯（Keit Pentus-Rosimannus）說道。他表示，歐盟必須降低自身的脆弱性。

歐委會對歐洲審計院的報告表示歡迎，並宣布將其作為具有特別相關性和可行性的建議予以采納。

（德新社、法新社、歐洲審計院）

作者: 德才