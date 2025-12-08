歐洲對俄能源與烏戰援助再度分裂! 匈牙利與斯洛伐克同步抗拒歐盟路線

匈牙利總理歐爾班在凱奇凱梅特 （Kecskemet）發表談話，稱其如果未能連任，匈牙利會捲入烏俄戰爭。 圖：翻攝自NOELREPORTS

[Newtalk新聞] 歐洲對俄政策再度出現明顯裂縫。根據 X 帳號 NOELREPORTS 報導，匈牙利總理歐爾班在凱奇凱梅特 （Kecskemet）發表談話，聲稱若其政黨在 2026 年選舉中落敗，匈牙利可能被「拖入與俄羅斯的戰爭」。他指控受到布魯塞爾支持的政黨會將匈牙利推向衝突，並宣稱只有「國家政府」才有能力阻止戰火。他將這場選舉形容為匈牙利避免戰爭的最後機會，並拋出歐洲在 2030 年前準備衝突的模糊說法，卻沒有提供證據。

廣告 廣告

同一來源另指出，匈牙利與斯洛伐克計畫共同挑戰歐盟 RePowerEU 禁止俄羅斯天然氣與石油進口的決定。匈牙利外長西雅爾托（Szijjártó） 表示，兩國將於下週向歐洲法院提出訴願，要求撤銷該項政策，並在審議期間暫停其執行。

俄羅斯天然氣被視為普丁的戰爭金援。 圖: 擷自X帳號@nexta_tv

歐盟內部的意見分歧不僅止於能源。X 帳號 rainbow7852 引用 Politico 指出，利用凍結俄羅斯資產支援烏克蘭的「 A 計畫」與「 B 計畫」目前都無法落地。儘管面臨德國梅爾茨的壓力，比利時首相仍維持既有立場；而另一項可能的替代方案──歐盟共同債務──則因匈牙利在大使會議上的反對而被擋下。

斯洛伐克總統也被同一來源引用表態反對對烏克蘭提供歐盟資金援助，理由是援助只會延長戰爭。他更支持川普—普丁的「 28 條和平計畫」。

此外， rainbow7852 提到，歐爾班陣營國會議員正推動一項法律，以避免未來議會多數派罷免歐爾班。該來源評論稱，歐爾班顯然感受到壓力。他本人仍有意投入下一任總統選舉，而非轉任總理，外界質疑這將使其執政意圖更加長期化。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日抗議戰機遭雷達鎖定後 遼寧艦突掉頭「北上」威脅! 北京還連3駁 : 日作賊喊捉賊

廻力鏢！蔣萬安：「反中反到自己變成共產黨」 邱議瑩反酸：「親中親到自己變共產黨」