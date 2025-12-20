歐洲小國盧森堡 全球遊客平均花費最高

盧森堡。Image by Waldo Miguez from Pixabay

旅行可以改變人生；但同時，一趟旅行往往要價不菲。世界上許多令人嚮往的目的地，通常沒有花上個數千元是根本去不了的；因此，對一些旅行者來說，這些地方也變得遙不可及。

不過，能改變人生的旅行體驗並非總是得與價格畫上等號。非洲野生動物旅行公司Go2Africa最近透過利用官方旅遊局、各部會和報告的數據，查看每個國家的遊客數量，並將其除以該國2024年的總旅遊收入，分析出了民眾最願意付錢前往的目的地。

Go2Africa發言人多米尼恩(Megan Dominion)在接受「今日美國」(USA Today)採訪時表示：「數據顯示了一些大多數旅行者意想不到的情況：遊客在某個國家的平均消費額，是預測你抵達後旅行花費的最佳指標之一。在預訂前先查看遊客平均消費額，是一個簡單又有效的技巧，可以馬上讓你知道，你的目的地是個經濟實惠的旅行目的地，還是稍微貴一些的旅行目的地。」

廣告 廣告

透過分析各國遊客的單次消費，該報告顯示了哪些地方雖然遊客總數量較少，但因為所提供的高價值旅行體驗，讓遊客仍願意在那裡花費更多；同樣，即使某個目的地的消費水平較低，也不代表那裡不值得一遊，很可能是因為當地旅遊業商業化程度較低，遊客通常的行程較短，例如梵蒂岡(Vatican City)一日遊等，或者目的地位置較為偏遠。

多米尼恩指出：「旅行者不只應該考慮會​​在一個地方消費多少，同時還該考慮錢的去向。在某些地方，多數消費會流入大型國際運營商的口袋，而其他地方，消費則可能會直接流向當地社區和自然保護項目。」以下是遊客消費最少和最多的目的地名單。

遊客消費最高前10名：

1. 盧森堡：5112元

2. 黎巴嫩：4155元

3. 聖露西亞：2984元

4. 巴哈馬：2842元

5. 澳洲：2748元

6. 馬爾地夫：2736元

7. 安地卡及巴布達：2664元

8. 塞席爾：2636元

9. 美國：2500元

10. 以色列：2393元

遊客消費最低前10名：

1. 梵蒂岡：15元

2. 史瓦帝尼：21元

3. 阿爾及利亞：37元

4. 馬拉威：55元

5. 吉爾吉斯：111元

6. 摩爾多瓦：137元

7. 安哥拉：155元

8. 哈薩克：170元

9. 莫三比克：179元

10. 汶萊：192元

更多世界日報報導

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力