歐洲工業自動化展 宇隆秀概念型人形機器人

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）精密零件機械加工廠宇隆今天表示，參加德國紐倫堡舉辦歐洲工業自動化大展（SPS 2025），展示行星減速機、諧波減速機與微型行星減速機等產品線，宇隆也與義大利設計團隊MM Design合作，展示概念型人形機器人。

宇隆透過新聞稿說明，概念型機器人以「關節裸空設計」呈現，可讓國際客戶一眼看出每款減速機在機器人中的實際應用位置，其中行星式減速機部署在腰部與下肢關節，提供高扭矩支撐；諧波減速機用於主要關節，強調高精度與低背隙；微型行星減速機配置在手指結構中，使機器人能呈現細緻靈活的抓取動作。

宇隆指出，一台現場展示的概念型人形機器人，共使用近20顆宇隆自製減速機，宇隆正從加工代工轉型關節模組解決方案供應商，精密加工核心技術延伸至機器人關節模組，宇隆積極布局人工智慧（AI）智慧製造和高階機電整合領域。（編輯：楊凱翔）1141126