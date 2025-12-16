歐洲市場成增長引擎！這家前11月營收超越去年 明年動能延續

財經中心／余國棟報導

胎壓監測系統(TPMS)大廠橙的11月營收，雖然受到車規晶片來料時程及航運遞延等影響，導致部分訂單交期有所遞延，但目前在手訂單無虞，且終端市場需求並未減弱，對整體長期成長動能影響不大。（圖／翻攝自橙的官網）

胎壓監測系統(TPMS)大廠橙的（4554）公布2025年11月合併營收為3,305萬元，年減20％。11月營收雖然受到車規晶片來料時程及航運遞延等影響，導致部分訂單交期有所遞延，但目前在手訂單無虞，且終端市場需求並未減弱，對整體長期成長動能影響不大。累計2025年1至11月合併營收達4.6億元，較去年同期成長25％，並已超越2024年全年水準。

橙的表示，集團仍持續深化旗下AM、OEM業務佈局，除了穩固美洲地區主要客戶業務合作關係，亦積極推動歐洲地區「經銷+直營」雙軌策略轉型策略，不僅強化通路能見度，也提升對市場需求變化的反應速度。為提升旗下「Orange」品牌於歐洲地區良好市場能見度，積極於當地佈建當地自有業務團隊，一方面深化既有區域經銷商良好業務服務，同時並積極開發當地汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等新客戶，奠定集團整體營運保持良好成長基礎，目前直接經營客戶數又較去年同期增加近200家，也直接的對產品組合優化與集團毛利率提升帶來正面效益。

橙的旗下TPMS系統產品車款覆蓋量已超越千款，並持續開發整合新款TPMS產品與相關配套服務，提供客戶專業便利的服務體驗，且橙的仍持續強化胎壓監測系統於歐洲、美洲等售後服務市場的競爭優勢，並規劃建置B2B線上銷售平台與提升當地物流服務，該B2B線上銷售平台將整合TPMS模組、感測器、維修配件及技術支援資訊，透過數位化銷售與線上即時下單機制，讓當地輪胎連鎖與維修通路能更便捷地採購所需零組件，提升下單效率與服務即時性，有望挹注未來營運成長動能。

