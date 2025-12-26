歐洲強化太空產業拚自主 寄望瑞典與挪威太空港

這是2025年3月底德國研發的光譜太空火箭，在挪威安多亞太空中心試射的情形，雖然升空30秒就爆炸墜海，但參與的各方還是認為已經達到成功測試的目的。

安多亞位於挪威西北邊外海的島嶼上，和瑞典的太空發射場是俄羅斯以外歐陸僅有的2個太空基地，其中後者在2023年才在歐盟主導下重新啟用。

瑞典太空產業分析家古斯塔夫森說明，「安多亞和瑞典發射場正好位在極北之地，使我們得以把衛星送入繞極軌道，這是最常用的一種軌道，不僅適合軍用衛星，也適合低軌道地球觀測衛星。」

歐洲太空總署ESA參與的太空任務包括運補國際太空站、發射太空望遠鏡，乃至於歐盟「哥白尼計畫」的系列衛星，發射場地幾乎都是遠在幾千公里外、南美洲的法屬圭亞那，還有俄羅斯的普列謝茨克太空基地。雖然身為主力的法國亞利安集團算是歐洲廠商，但多年來ESA也必須使用美俄2國的太空火箭。

路透社引用的統計顯示，光是2024年美國就執行了154次的太空發射任務，把衛星與太空船送進地球軌道，歐洲則僅僅3次。

歐盟的研究也指出，2024年全球對太空事業的公共投資達到1430億美元，但歐洲只占其中的1成，因此2023年重新啟用的瑞典太空發射場被歐盟寄予厚望，大幅擴建發射台、維修廠棚以及研究設施。

瑞典太空司令部聯絡官尼斯壯表示，「我們需要能更獨立地進行太空發射，讓美方知道我們可以協助他們，當然美方也可以使用我們的發射場。」

除了太空領域，歐洲也試圖在國防軍工產業上逐漸走向獨立自主。以瑞典為例，在汽車界頗有盛名的紳寶集團，其實是歐洲名列前茅的軍火商。

瑞典空軍的主力戰機JAS-39在國際間享有不錯的評價，可負擔防空與對地攻擊任務。紳寶340空中預警機和戰機一樣除了瑞典自用，也外銷多個國家。不過無論是太空還是軍事領域，歐洲的產業規模還是難以匹敵美國對手。

因此在尋求獨立自主的同時，歐洲也有自知之明，必須和美國維持良好的互動。