歐洲怒拒美版終戰草案！斥為「普廷的願望清單」 憂下個就輪到北約

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》歐洲版報導，美國總統川普政府提出的烏克蘭停火藍圖，在歐洲各首都掀起強烈反彈。多名歐洲官員認為，這份28點的草案內容過度偏向俄羅斯，形同替俄羅斯總統普廷量身打造，並警告若因此向莫斯科讓步，下一個面臨壓力的，很可能就是北約成員國。

據報導，最令歐洲不滿的是，美方在起草過程中並未與歐洲政府討論，完全繞過如今在軍援與資金上投入最多的歐洲。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)直言，任何和平方案都必須得到歐洲與基輔的支持，並強調「壓力必須放在侵略者，而不是受害的一方」。一名歐洲官員更形容，草案內容看來簡直像是「普廷的願望清單」。

投入最多卻被晾在一旁 歐洲感到挫折

多名歐洲外交人士透露，最大的挫折感來自事實本身：歐洲已成為支撐烏克蘭的重要金流來源，卻在這份關鍵文件上完全沒有發言機會。一名資深官員質問：「我們明明承擔最多，為什麼連意見都沒有被納入？」他並批評，美方要求基輔做出的讓步「毫無道理」。

歐洲官員警告，若川普政府推動的方案在未反映歐洲與烏克蘭需求下成形，恐等同向莫斯科釋出錯誤訊號。一名歐盟外交官表示：「如果俄羅斯能靠施壓取得利益，未來侵略行動只會更加大膽，甚至可能波及歐盟或北約其他成員國。」

一名德國政府高官指出，川普政府此舉展現出典型「雙向施壓」策略：一邊準備落實對俄羅斯主要油企的制裁，一邊向基輔與歐洲提出高度不對等的和平要求。該官員表示，德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)正「積極協調」歐洲一致立場，試圖把和平進程拉回符合歐洲安全利益的軌道。

