歐洲想單飛搞防衛自主 北約秘書長：沒美國的話就作夢吧



在歐洲因為格陵蘭問題而與美國關係陷入緊張，使得各方呼籲加強歐洲自力更生能力之際，北大西洋公約組織秘書長呂特26日警告，如果歐洲以為沒有美國的支持也能自我防衛，那就「繼續作夢吧」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普近來不斷主張美國會想方設法取得格陵蘭主權而動搖歐美關係，之後他21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇演講中，公開表明自己不會動武來奪得格陵蘭。

歐洲在經歷這「雲霄飛車式」的一週後，北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）秘書長呂特（Mark Rutte）呂特26日在歐洲議會告訴議員，「若現在還有人以為，歐盟，或是整個歐洲，可以在沒有美國的情況下保護自己，那就繼續作夢吧。你們做不到，我們也做不到，我們需要彼此。」這位北約負責人警告歐洲各國，如果「真的想單打獨鬥」，就必須把國防支出提高到GDP的10%，而且還得建立自己的核武能力，這將耗資數十億歐元，「別指望只靠5%就能實現目標。」

廣告 廣告

他說，「在那種情況下，你們將失去我們自由的最終保障，也就是美國的核保護傘。所以，嘿，祝你好運。」

呂特緊接著也讚揚川普提出的北極安全議題，並坦言自己替川普辯護，可能會惹惱在場不少人。他說，「我認為他是對的。北極地區確實存在問題，集體安全也是個問題，因為這些海上航道正在逐漸開放，而中國和俄羅斯在當地的活動也越來越頻繁。」

呂特揭格陵蘭2主軸：北約防衛、三方協商

呂特說，歐洲接下來在格陵蘭議題上，會有2條工作主軸。

第一條，是由北約承擔更多集體責任，加強北極地區的防衛，在軍事與經濟層面，防止俄羅斯與中國進入該區域。

第二條，則是持續推進美國、丹麥與格陵蘭之間的三方討論。呂特表示，他不會參與這些討論，並補充說，他沒有代表丹麥進行談判的授權，也不會這麼做。

川普與呂特談出格陵蘭「神秘框架」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）14日赴白宮會晤美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）。拉斯穆森表示，這場會談「具有建設性」，但雙方之間仍然存在「根本性的分歧」。

7天後，川普21日在達沃斯論壇發表演講後，和呂特進行雙邊會談，同意一項關於北極並涵蓋格陵蘭的框架協議。川普當時稱，他不會再對那些反對美國取得格陵蘭的歐洲國家加徵關稅。目前外界仍不具體了解這個框架到底包含哪些內容，也不清楚呂特在談判中實際扮演了什麼角色，但川普這次令人震驚的急轉彎，再度讓北約秘書長成為關注焦點。

更多上報報導

川普核心圈糾正「唐羅主義」是為遏止中國主宰全球 非與中俄瓜分世界

川普移民執法惹議支持度探底 與明尼蘇達州長通話降溫並派邊境沙皇協調

以色列尋回最後人質遺體 為加薩拉法關卡重開鋪路