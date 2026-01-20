歐洲手握龐大美元資產「資本武器化」操作難度高

歐洲手握龐大美元資產，市場開始熱議當歐洲想反制川普關稅時，把「資本武器化」的極端情境，這代表把貿易戰升級為金融戰。不過，分析師坦言，實際操作難度高，因為這些美元資產是私人基金持有。

歐洲國家持有數兆美元的美國債券和股票，其中一部分由公共部門基金持有。這引發市場猜測：歐洲可能會在川普重啟關稅戰時以拋售此類資產作為回應。鑒於美國對外資的依賴，此舉可能推高美國的借貸成本、拖累股價。

但實際操作難度很高。這些資產中的大部分由不受政府直接控制的私人基金持有；即便做得到，此舉也可能對歐洲投資人造成傷害。多數策略師因此認為，決策者最終走到這一步的機率不高；且自川普一年前重返白宮以來，歐洲整體仍避免與其正面衝突。

儘管如此，德意志銀行全球首席外匯策略師公開談及「資本武器化」，這表明，隨著川普的擴張性政策重塑地緣政治格局，這種報復行動正在成為市場的尾部風險。

美國財政部長貝森特19日說，他有信心美國與歐洲國家最終會就華府意圖接管格陵蘭一事找到解決方案，並不理會外界對可能爆發貿易戰的歇斯底里反應。

