歐洲抗俄援烏! 援無人機、F-16彈藥 還警告「這國」勿助俄混合作戰

俄羅斯總統普丁親自向受邀參與白俄羅斯「Zapad-2025」聯合軍事演習的各國軍官致謝。 圖：翻攝自 Ｘ 帳號 @ranbow7852

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭停火依舊遙遙無期，歐盟與多個歐洲國家近期對俄羅斯與白俄羅斯同步加大各方面制裁力道。據 X 帳號「MAKS 25」指出，白俄羅斯日前被指控對立陶宛發動「混合式攻擊」（hybrid attacks），對此歐盟執委會主席強調「絕對不可接受」相關行為，歐盟已在現有制裁架構下，準備進一步採取行動。

波蘭總統納夫羅茨基。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

與此同時，歐洲多國對俄立場也持續轉趨強硬。據 X 帳號「NikiTa」指出，波蘭總統納夫羅茨基在紀念 1830 至 1831 年「十一月起義」195 週年活動上發表演說時直言，這段歷史對今日波蘭具有重要警示意義，並強調「在 19 世紀、20 世紀與 21 世紀，從來沒有與俄羅斯人達成任何協議」。該起義當年是波蘭與立陶宛人民對抗俄羅斯帝國、爭取民族獨立的重要行動。

歐洲各國對烏克蘭的軍援也持續擴大，據 X 帳號「Osinttechnical」指出，荷蘭政府已宣布一項 2.5 億歐元（約 91.3 億台幣）規模的最新援助方案，將透過 PURL 計畫協助採購武器，項目包括防空系統與 F-16 戰機彈藥，持續強化烏克蘭防空與空中作戰能力。

荷蘭將透過 PURL 計畫協助採購武器，項目包括防空系統與 F-16 戰機彈藥。 圖：翻攝自 X@OSINT technical

法國也釋出明確警告俄羅斯，據 X 帳號「MAKS 25」轉述，法國外交部長強調，若俄羅斯總統普丁拒絕同意停火，歐洲將準備啟動新的制裁措施，以進一步削弱俄羅斯經濟，並同步升高對烏克蘭的軍援力道。

除此之外，烏克蘭也在加速建立自身軍工產能。據「Noel Report」指出，烏克蘭與荷蘭已正式啟動無人機聯合生產計畫，烏克蘭國防部長什米哈（Shmyhal）已與荷蘭國防部長魯本（Ruben Brekelmans）簽署關鍵協議，未來將在烏克蘭與荷蘭兩地同步生產烏克蘭無人機系統，並由荷蘭方面採購後，交付烏克蘭防衛部隊使用。

