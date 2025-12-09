歐洲挺烏絕不割讓領土 ! 澤連斯基倫敦霸氣宣告 : 美國妥協、烏克蘭不會

在倫敦舉行的四國會談中，英國、法國、德國與烏克蘭領導人發表了簡短而具分量的聲明，針對停火、和平與支援等議題表明立場。 圖:翻攝自X帳號@NOELreport

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基近日展開關鍵外交行程，他在出發前語帶質問地表示，烏克蘭人民最關心的問題是：如果俄羅斯再次發動戰爭，國際夥伴究竟會採取何種行動。這句話凸顯烏克蘭對西方安全承諾的不確定感，也成為此次倫敦會談的核心背景。

澤連斯基於 8 日抵達倫敦時，由烏克蘭駐英國大使與前總司令瓦列里·扎盧日內親自迎接，顯示此行的重要性。在隨後與美方代表的長時間會談中，他透露，美國提出的和平計畫已從原先的 28 項，縮減至 20 項；其中部分「明顯不符合烏克蘭立場」的條款已被刪除。然而，涉及領土的敏感問題，尤其是頓巴斯地區仍未獲得突破。澤連斯基強調，根據烏克蘭憲法與國際法，烏方沒有權力放棄任何領土，並指出美國仍希望烏克蘭在部分議題上作出妥協，但烏方立場堅定不變。

廣告 廣告

澤連斯基(右)於 8 日抵達倫敦時，由烏克蘭駐英國大使與前總司令瓦列裡·扎盧日內(左)親自迎接，顯示此行的重要性。 圖:翻攝自X帳號@NOELreports

澤連斯基同時表示，美國與俄羅斯在第一輪接觸後，相關草案也有所調整，而烏克蘭與歐洲國家的安全顧問正共同修訂方案，希望在週二前向美方呈遞新版。他也提到，美國總統川普對結束戰爭有自己的想法，但那並不符合烏克蘭的路線。烏方目前正要求美國國會通過具約束力的安全保障，以確保未來支援不再陷入延宕。

在倫敦舉行的四國會談中，英國、法國、德國與烏克蘭領導人發表了簡短而具分量的聲明，針對停火、和平與支援等議題表明立場。英國首相施凱爾強調，任何停火必須是公正且持久的，並重申「烏克蘭事務由烏克蘭人自己決定」的基本原則。

法國總統馬克宏則指出，歐洲擁有足夠的籌碼，包括軍援、訓練與經濟制裁，並認為歐洲、烏克蘭與美國必須拉近彼此立場。德國總理梅爾茨則把焦點放在未來幾天的關鍵性，表示德國對烏克蘭的支持不會動搖，但他對美方文件中的某些細節抱持懷疑。

澤連斯基同時表示，美國與俄羅斯在第一輪接觸後，相關草案也有所調整，而烏克蘭與歐洲國家的安全顧問正共同修訂方案，希望在週二前向美方呈遞新版。 圖：翻攝自 X

澤連斯基在會中表示，他的團隊已返國，將回報與美方會談的最新情況以及隨後美俄之間交流的內容。他強調，許多議題若沒有美國無法推動，但也有不少關鍵環節離不開歐洲，因此三方之間的協調至關重要。他並證實，烏克蘭正在與國際夥伴討論更換總統辦公室主任的人事安排，目前正在評估由什米加爾或費多羅夫接任，但最終人選仍未定案。

目前，和平方案雖已減至 20 項，部分爭議已被剔除，但領土、區域控制與戰後保障仍是最難跨越的核心障礙。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

俄軍基地爆離奇事故! 疑蘇-34戰機機棚內彈射釀2死 烏王牌飛官也戰死

謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了