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歐洲推「無美版北約」備案因應川普喊退 這一國轉向成推力
隨著美國總統川普可能調整甚至撤出對北約承諾的風險升高，歐洲正加速推動1項被稱為「只有歐洲版北約」的備案計畫，以確保即使美國縮減或退出北約，歐洲仍能依託北約既有的架構，維持對俄羅斯的嚇阻及防衛能力。這項構想在德國政策轉向後獲得突破性進展，並獲英、法、波蘭還有北歐國家等支持，核心目標是讓歐洲承擔更多北約指揮、後勤和軍事主導責任，同時逐步補強美軍撤離可能留下的戰力空缺。
華爾街日報報導，隨著美國總統川普（Donald Trump）可能退出北約的風險升高，歐洲正加速推動1項「備案計畫」，以確保即使美國撤出，歐洲仍能利用北大西洋公約組織（NATO）現有的軍事架構，進行自我防衛。在德國表態支持後，這項計畫正迅速獲得動能。德國長期反對歐洲單獨行動。
參與規劃的官員表示，這些被部分人士稱為「歐洲版北約」（European NATO）的構想，目標是讓更多歐洲國家進入北約的指揮及控制體系，並以自身軍力補足美軍資產。
相關計畫主要透過北約內部的非正式會議和餐敘逐步推進。參與者強調，這些構想並非為了取代現有的聯盟，而是希望在華府撤軍或拒絕履行防衛承諾時，仍能維持對俄羅斯的嚇阻力、作戰運作的連續性以及核嚇阻的可信度。
這些構想最早於去年提出，反映出歐洲對美國可靠性的深層憂慮。在川普威脅從同為北約成員的丹麥手中奪取格陵蘭（Greenland）後，這項計畫進一步加速推進。近期，隨著歐洲拒絕支持美國對伊朗開戰，緊張局勢也讓這項備案顯得更加迫切。
北約架構在所有層面都依賴美國領導
關鍵轉折在於柏林的政策轉向。幾十年來，德國一直抗拒由法國主導、強調歐洲防務自主的主張，偏好由美國擔任歐洲安全的最終保證者。然而，根據知情人士說法，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）因為對川普政府及其後續政策的不確定性產生疑慮，開始改變這項立場。
不過，這項轉型面臨巨大挑戰。北約整體架構幾乎在所有層面都依賴美國領導，從後勤、情報到最高軍事指揮皆然。
如今，歐洲正嘗試承擔更多責任，這其實也是川普長期要求的方向。北約秘書長呂特（Mark Rutte）近日表示，聯盟將變得「更加由歐洲主導」。
不同之處在於，現在歐洲是基於自身主動承擔，而非在美國施壓下行動，還有川普日益增長的敵意。近日，川普更公開地批評歐洲盟友為「懦夫」，並稱北約是「紙老虎」，還提到俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「也知道這1點」。
4月稍早，川普因為盟友拒絕支持他對伊朗的軍事行動，而再度威脅退出北約，還表示這項決定已「無可挽回」。雖然正式退出北約須經美國國會批准，但作為三軍統帥，總統仍可調動駐歐兵力或削減支持。
美國在北約內「缺乏明確價值導向」
歐洲加速行動的政治催化劑，正是德國的歷史性轉向。德國長期作為美國核武的部署地，一直避免質疑美國的安全承諾。而且，歐洲各國過去也擔心，一旦強化歐洲的主導地位，反而可能成為美國減少履行北約承諾的藉口。
然而，知情人士指出，德國總理梅爾茨在去年底開始重新評估這項立場，原因是他認為川普可能放棄烏克蘭，甚至在俄烏戰爭中混淆侵略者和受害者，顯示美國在北約內「已缺乏明確的價值導向」。
雖然如此，德國仍不願公開質疑北約本身，以免引發風險。因此，歐洲的策略是提升自身角色，同時希望美國仍留在聯盟中，但將主要防衛責任交由歐洲承擔。
德國立場的轉變也促成更廣泛共識，包括英國、法國、波蘭、北歐國家還有加拿大，正將這項備案構想為北約內部的「志願者聯盟」。
恢復徵兵制是成功關鍵之一
在柏林轉向之後，相關規劃才開始進入實質的軍事問題，包括如果美軍撤出，誰將負責北約的防及飛彈防禦、對波蘭和波羅的海國家的增援通道、後勤網路以及大型軍演等。官員指出，這些仍然是最大的挑戰。
部分官員也認為，恢復徵兵制是成功關鍵之一。多數歐洲國家在冷戰後已取消徵兵。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）表示，義務役對公民教育、國家認同及團結具有重要作用，而芬蘭仍維持徵兵制度。
另外，歐洲也希望加快補強在多個關鍵領域的能力，包括反潛作戰、太空和偵察、空中加油及空運機動能力等，在這些領域，歐洲目前仍落後美國。德國和英國3月宣布合作研發匿蹤巡弋飛彈和極音速武器，被視為新方向的象徵。
沒有任何歐洲國家足以取代美國
雖然這代表歐洲戰略思維的重大轉變，但落實仍困難重重。北約的歐洲盟軍最高司令部司令（SACEUR）一職一向由美國擔任，美方也明言無意放棄。
而且，目前沒有任何歐洲國家具備足以取代美國的軍事領導地位，尤其是美國提供的「核保護傘」，仍是北約嚇阻體系的核心。雖然歐洲正逐步承擔更多的領導角色，但長年的軍費不足還有對美國的依賴，導致歐洲在關鍵能力上仍存在缺口。
轉型其實已經開始。越來越多北約的關鍵指揮職位由歐洲人擔任，近期及未來的多項大型軍演也將由歐洲主導，尤其是在與俄羅斯接壤的北歐地區。
不過，情報和核嚇阻仍是最難彌補的缺口。歐洲官員指出，美國的衛星、監視及飛彈預警系統構成北約可信度的核心，短期內無法取代，因此，法國和英國面臨擴大核武及戰略情報角色的壓力。
德國的轉向也打開了最敏感議題：取代美國的核保護傘。在川普威脅入侵格陵蘭後，梅爾茨和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已開始討論，是否將法國的核嚇阻擴展至包括德國在內的其他歐洲國家。
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