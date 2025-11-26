歐洲提供基輔安全保障 馬克宏稱美將參與行動

自願聯盟領導人表示，烏克蘭的邊界絕不能以武力改變。聲明中強調，任何解決方案都必須讓烏克蘭充分參與。

法國總統馬克宏今天（26日）首度宣布，歐洲主導的對基輔安全保障，將包括美國。在此同時，一位前北約指揮官表示，烏克蘭總統澤倫斯基目前應該優先考慮加入歐盟，而不是北約。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基和其他世界領導人，包括首度出席的美國國務卿盧比歐舉行「自願聯盟」線上會議後，法國總統馬克宏表示，週三開始，一個工作小組將起草、盟國將為停火後部署到烏克蘭的安保部隊，提供哪些資源。

廣告 廣告

馬克宏宣布，歐洲主導的對基輔的安全保障，將包括美國。盧比歐出席自願聯盟會議，法國愛麗舍宮一位消息人士在簡報中說，這非常重要，並且補充，這個組織很快會改名為「和平聯盟」。自願聯盟的領導人支持川普總統為結束戰爭所做的努力，重申烏克蘭的邊界絕不能以武力改變。

美國前中情局長兼前國防部長潘內達接受CNN訪問時說，烏克蘭或許應該表明，不會尋求加入北約，以促成和平協議達成。北約前最高盟軍司令、美國海軍退役上將史塔伏瑞迪斯也說，澤倫斯基現在應該擱置加入北約的願望，專注於成為歐盟成員國。報導指出，美國支持的最初提案，要求烏克蘭放棄加入北約的願望。