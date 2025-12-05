歐洲揚言引爆美「金融核彈」？川普若棄烏 2.3兆美元美債恐被丟回華府

《華爾街日報》近日披露，若美國總統川普最終選擇放棄對烏克蘭的支持，並在安全議題上向俄羅斯讓步，歐洲多國正密切考慮以極端手段回應，包括採取被形容為「核選項」的金融報復措施，意圖動搖美國經濟穩定。 圖：翻攝自騰訊新聞@直新聞

[Newtalk新聞] 在美國 2026 年期中選舉前夕，跨大西洋關係因烏克蘭戰爭前景再次陷入緊張。《華爾街日報》近日披露，若美國總統川普最終選擇放棄對烏克蘭的支持，並在安全議題上向俄羅斯讓步，歐洲多國正密切考慮以極端手段回應，包括採取被形容為「核選項」的金融報復措施，意圖動搖美國經濟穩定。

消息人士指出，美國與烏克蘭代表團已於週日在邁阿密重啟談判，嘗試敲定一項被視為「脆弱」的初步和平框架。出席會談者包括國務卿盧比歐、川普的俄羅斯特使史蒂夫．威特科夫，以及總統女婿賈里德．庫許納。會後川普在空軍一號上向記者表示 :「我們很有可能達成協議」，暗示雙方可能在不久後宣布突破。

然而，歐洲領袖並未因美烏對話而感到安心。多位官員擔憂，川普政府正加速推動與俄羅斯總統普丁的地緣政治交易，而北約盟國在此過程中被排除於外。《華爾街日報》報導，一家歐洲情報機構已向多國政府分發一份內部評估，內容涉及川普政府與俄方私下接觸的「商業與經濟計畫」，進一步加劇歐洲的不安。

多位官員擔憂，川普政府正加速推動與俄羅斯總統普丁(左)的地緣政治交易，而北約盟國在此過程中被排除於外。 圖：翻攝自 @whyyoutouzhele X 帳號(資料照)

報導引述知情人士稱，歐洲目前正研究數項可能引發金融震盪的反制方案，其中最具破壞性的即是大規模拋售各國政府持有的美國國債金額可能高達數兆美元。此舉若成真，恐導致美元急貶、銀行系統資金緊縮、借貸成本飆升，甚至可能引發比 2008 年金融危機更為嚴峻的衝擊。

一位歐洲知名經濟學家向《華爾街日報》直言，若歐洲集體採取此策，「其後果可能是美國近代史上最強烈的外部金融打擊」。

據統計，截至 2024 年 12 月，英國持有美國國債約 7,227 億美元；歐盟成員國則合計持有約 1.62 兆美元。總額約 2.34 兆美元，使得歐盟與英國成為美國國債最大的外國持有者之一，也意味著具備足以撼動華盛頓的「金融槓桿」。

分析指出，若歐美衝突進一步升高，恐對川普政府在 2026 年期中選舉造成嚴重政治風險。歐洲是否真的願意啟動「核選項」，仍有待觀察，但歐洲官員已明確傳遞訊號：若美國為了與俄羅斯達成協議而犧牲歐洲安全，代價可能相當高昂。

