歐洲揚言關稅報復 川普不退讓：一定拿下格陵蘭

美國總統川普對八個歐洲國家加徵關稅，意圖藉此施壓取得格陵蘭，歐盟各國紛紛撻伐，但初步決定與美國談判，且不排除實施報復性關稅。川普則繼續喊話，聲稱一定會拿下格陵蘭。

川普十七日表示，將自二月起對丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、挪威及英國加徵關稅，直到美國收購格陵蘭為止。歐盟主要國家一致譴責川普此舉形同「勒索」，警告可能引發「危險的惡性循環」，嚴重破壞美歐關係。

擬對美930億歐元商品徵關稅

儘管歐洲領袖強烈反彈，川普絲毫沒有退讓跡象，他十八日再度發文，砲轟丹麥無視北約提醒，數十年未能消除俄羅斯對格陵蘭的威脅，並喊話稱「現在是時候了，而且一定會做到！！！」美國財政部長貝森特也對媒體表示，歐洲領導人終將明白，美國控制格陵蘭「對格陵蘭、對歐洲、對美國都最好」。

歐盟外交官透露，歐盟各國大使十八日在布魯塞爾緊急會商，已經就「雙軌策略」形成共識，優先嘗試說服華府收回關稅威脅，另一方面則同步準備報復措施，包括對約九百卅億歐元的美國進口商品加徵關稅。

法要求歐盟啟動反脅迫工具

法國主張強硬回應，總統馬克宏已聯繫多位歐洲領袖，將以法國名義要求歐盟正式啟動「反脅迫工具」；這項激烈措施原本是為了防範第三國以經濟手段施壓歐盟，一旦動用，將允許歐盟限制公共標案、限制投資或銀行業務等領域的准入，或就美國對歐盟有順差的服務業施加貿易限制，包括數位服務。不過，官員表示，這不會是首選方案，因為可能導致衝突升級。

政治新聞網站Politico指出，過去數月，歐洲雖對川普在烏克蘭政策、貿易談判以及北約組織防務分擔問題的強硬立場不滿，但始終避免正面衝突，以免刺激美國退出北約。

然而，川普如今將格陵蘭問題與關稅直接掛鉤，還在歐盟剛與拉丁美洲完成「南方共同市場」貿易協議後升高施壓力度，這讓部分歐洲領袖認為，若不強硬回應，美方只會步步進逼。

歐盟領導人預定廿二日在布魯塞爾討論如何回應美國。此外，瑞士達沃斯世界經濟論壇十九日起舉行，德國總理梅爾茨、加拿大總理卡尼、歐盟執委會主席范德賴恩都將出席，川普也將率團與會並在廿一日發表演說，這將為雙方對話創造機會。

一般認為，歐洲領導人將與川普會晤，闡明在格陵蘭問題的立場，敦促美方撤回關稅威脅。不過，美聯社報導，目前還不清楚川普是否願意就格陵蘭問題與歐洲盟友會談，或者只是隔空對他們言語攻擊。

遭川普加徵關稅的歐洲八國十八日發表聯合聲明，指川普此舉破壞跨大西洋關係，可能導致危險的惡性循環，並表示他們與丹麥和格陵蘭「完全團結一致」，反對川普收購格陵蘭。英國首相施凱爾的發言人表示，施凱爾已與川普通話，表明「為追求北約的集體安全卻對盟友加徵關稅是錯的」。

格陵蘭是丹麥的半自治領土，丹麥總理佛瑞德里克森希望繼續與白宮談判，並對歐洲各國展現一致立場感到欣慰，重申「歐洲不會被勒索」。

