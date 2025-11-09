歐洲撿起川普丟掉的台灣牌

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，受「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請發表演說，這是我國副總統首次在歐洲議會場地公開發表演說，被綠營視為外交突破。緊隨其後，前總統蔡英文8日啟程赴德國，將在「柏林自由會議」發表演說。近期台歐政治互動頻頻的現象可從內外兩個視角解讀。

就國內視角而言，賴政府加強對歐外交背後，一條主線時隱時現，那就是異常敏感的「蔡賴關係」。蕭美琴在歐洲議會演講的消息傳回後，英系背景濃厚的蕭美琴立即獲得許多綠營支持者溢美之詞，加上蔡英文後腳立刻訪德，很難不讓外界聯想「外交還是靠小英」的潛台詞。

但耐人尋味的是，媒體很快流傳出「內幕消息」，大意是蕭美琴獲邀赴歐洲議會，是由賴總統一手操盤、外交部長林佳龍策畫，事前保密到家，直到行前蕭還以為只是視訊演講。綠營釋出上述內幕目的是淡化「英系貢獻」，把功勞搶回到賴總統手上。

與此同時，陪同蕭美琴訪歐的外長林佳龍，在這波蔡賴角力之間的角色也相當微妙。「川習會」當天，作為正國會領袖的林佳龍發文力挺有案在身的林岱樺參選高雄市長，被黨內批為不務正業、不守分際，後來也傳出高層關切。若依媒體披露的內幕，放話者顯然有意把賴清德、林佳龍綁在同一條船上，這也讓此次蕭美琴的「外交突破」多了黨內派系鬥爭的硝煙味。

就國際視角而言，近期賴政府對歐外交尋求突破，當然是著眼於川習會後，美國對台支持可能愈來愈弱的不利情勢，希望從歐洲或西方自由派和建制派政界尋求彌補。不過，一個巴掌拍不響，與其說是台灣因擔心美中走近而拉攏歐洲，不如說是歐洲因擔心美中走近而拉攏台灣。

早在川普再度當選總統之初，極為厭惡川普的歐洲主流政界曾希望與北京改善關係，拉住中國以共同疏遠川普。而當時的北京為了分散美中貿易戰風險，也有改善中歐關係的需求，因而在今年5月全面解除中歐議會交往的限制，重啟雙邊投資協定談判。但此次蕭美琴出現在歐洲議會的後座力恐怕又要回到中歐關係上。歐盟此次「髮夾彎」，唯一能解釋的，就是對川習會後全球地緣政治版圖重組的因應。

另一方面，德國外交部長今年10月底訪中的行程被臨時取消，或與德方同意蔡英文訪問有關。尤其是此後中德外長通電話時，王毅罕見表示：「中國曾支持德國統一，德國應反對台獨行徑」，但最終還是未能阻止蔡英文此行，相信北京不會善罷甘休。

川普丟一邊的「台灣牌」，歐洲撿起來打，民進黨只顧「出口轉內銷」為自己造勢，卻低估了後續給台海情勢帶來的震盪與危機。（作者為智庫研究員）