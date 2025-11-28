歐洲擬強硬對策 阻俄混合戰威脅

記者丘學陞／綜合報導

政治新聞網站「政客」（Politico）27日報導，鑑於俄國侵略野心與混合戰威脅有增無減，歐洲各國也研擬強硬反制對策，並可望透過無預警演訓、擴大邊境駐軍部署與加強網路反制作為，嚇阻俄國行徑，加強維護區域安全。

義倡議組專責部隊快速應對

報導指出，歐洲各國近年來頻繁遭遇網攻、無人機擅闖領海空域、全球衛星定位系統（GPS）干擾、乃至於關鍵基礎設施破壞等混合戰威脅；由於各國現有防禦措施多屬被動應對作為，且調查結果顯示幕後黑手多指向俄國當局，因此各國正密切協商，研擬轉採積極明確作為，向俄國傳達明確嚇阻信號。

報導引述拉脫維亞外交部長柏拉惹與德國國防部國務秘書哈恩說法指出，俄國持續試探歐洲底線，正迫使歐洲評估不應再忍受混合戰威脅，並傾向於採取明確指標性作為。而義大利國防部也倡議各國應合作籌組混合戰專責部隊，編制逾1500名官兵，用於快速應對網攻威脅；歐洲匿名政府官員則透露，不排除將由北約在鄰近俄國邊境舉行無預警演訓、在網路領域實施反擊，或是針對假訊息明確反制作為、向各界公開俄國主導混合戰證據。

憂烏退讓將面對侵略威脅

俄國總統蒲亭27日對最新烏俄和平草案發表談話，揚言除非烏國割讓領土，才有機會達成停戰。蒲亭此言，不僅引發烏國各界抨擊其透過外交談判策略延續侵略，更毫無和平誠意，各國也憂慮烏國退讓將讓歐洲直接面對侵略威脅，因此未來擬擴大採取具體行動，向俄國傳達明確嚇阻信號。

歐洲頻遭無人機入侵等混合戰威脅，現正研擬採取軍演等行動反制與嚇阻。（取自德國聯邦國防軍Flickr）

歐洲過去多以被動防禦反制俄機艦威脅，未來擬採主動措施嚇阻。 （取自北約「X」帳號）