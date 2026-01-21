歐洲擬暫停批准對美貿易協議，全球市場拉響警報
根據接近歐洲議會國際貿易委員會的消息人士透露，歐洲議會計劃暫停批准7月與美國達成的貿易協議。
這一暫定決定預計將於週三（1月21日）在法國斯特拉斯堡宣佈。
此舉將標誌著美歐緊張局勢的又一次升級，因為美國總統特朗普（Donald Trump，川普）為了收購格陵蘭而加大施壓力度，並於週末就此威脅徵收新關稅。
這場僵局令金融市場震盪，再度引發有關貿易戰及美國可能遭遇報復的討論。
週二，大西洋兩岸的股市皆走低，歐洲股市連跌第二日。在美國，道瓊指數下跌逾1.7%，標普500指數下跌逾2%，納斯達克收跌約2.4%。
亞太地區股市週三走勢分歧，日本與香港主要指數略有下跌，而香港及中國大陸股市則小幅走高。
黃金價格持續上升，首次突破每盎司4800美元（3570英鎊）。白銀價格則從週一創下的每盎司95美元以上的歷史高位稍作回落。
在不確定時期，貴金屬被視為較安全的資產；過去一年金銀價格皆大幅上漲。
在外匯市場方面，美元兌主要貨幣保持穩定，此前美元隔夜下跌0.5%，創下自12月初以來最大單日跌幅。
自從美國與歐洲於7月在特朗普位於蘇格蘭的特恩貝里高爾夫球場達成協議後，雙方的貿易緊張有所緩和。
該協議將美國對大部分歐洲商品的關稅設定為15%，比特朗普4月在其「解放日（Liberation Day）」關稅行動中最初威脅的30%大幅降低。作為交換，歐洲同意在美國投資，並在歐洲大陸進行改革，預期將促進美國出口。
然而，這項協議仍需歐洲議會批准後方可正式生效。
但在特朗普週六威脅因格陵蘭問題對歐洲商品加徵關稅後，德國重量級歐洲議會議員曼弗雷德·韋伯（Manfred Weber）表示：「在目前階段，不可能批准。」
而歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德·朗格（Bernd Lange）則表示，鑑於美方在格陵蘭島問題上的威脅，除了暫停該協議「別無選擇」。
「以威脅歐盟成員國的領土完整與主權、並以關稅作為脅迫手段，美國破壞了歐盟-美國貿易關係的穩定性與可預測性，」朗格說。他所領導的委員會需先批准法案，之後才能提交議會進行最終表決。
「在美國決定重新走向合作而非對抗之前，以及在進一步採取任何行動之前，我們別無選擇，只能暫停特恩貝里相關兩項立法提案的審議。」
此決定也引發外界質疑，歐盟是否會威脅對美國採取報復措施。
此前，歐盟曾公佈可能對930億歐元（1090億美元、810億英鎊）的美國商品加徵關稅，以回應特朗普的「解放日」關稅，但在雙方最終敲定協議前先暫緩行動。
然而這段寬限期將於2月6日結束，意味著若歐盟不延長期限或批准新協議，相關關稅將於2月7日生效。
包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在內的歐盟領袖，正在敦促歐盟審視其報復選項，其中包括外界暱稱為「貿易火箭筒（trade bazooka）」的反脅迫機制。
馬克龍在世界經濟論壇上表示，美國「無止境地累積新關稅」是「根本無法接受的，尤其是當這些關稅被用來作為對領土主權施壓的槓桿時」。
美國的回應
同樣在達沃斯出席會議的美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）重申對歐洲領袖的警告，敦促他們「保持開放心態」。
「我告訴每個人：放輕鬆，深呼吸，不要報復。總統明天會到，他會清楚傳達他的訊息，」他說。
美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）以及美國貿易代表傑米森·格里爾（Jamieson Greer）則警告，美國不會對歐洲的報復坐視不理。
法新社引述格里爾表示：「我的經驗是，當各國遵循我的建議時，通常都還不錯；但若沒有，那麼事情往往會變得瘋狂。」
此前因雙方在科技和金屬關稅問題上存在分歧，美國對歐洲在批准協議方面取得的進展表示不耐煩。
美國與27國組成的歐盟互為最大貿易夥伴，2024年雙方貿易總額超過1.6兆歐元（1.9兆美元、1.4兆英鎊），佔全球貿易總量近三分之一。
當特朗普去年開始宣佈關稅時，引發包含歐洲在內多方政治領袖威脅報復。
然而，最後選擇真正採取報復行動的只有中國和加拿大，而加拿大於9月默默撤回了大部分措施，因憂慮對本國經濟造成損害。
加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）在週二的達沃斯演講中呼籲「中等強國」團結起來，共同抗衡他所警告的「大國競爭主導的弱肉強食世界」。
他警告說：「當我們只與霸權國家進行雙邊談判時，我們就是在弱勢地位上談判。我們接受對方給的條件，並相互競爭，看誰更配合。這不是主權，而只是表面上的主權，實際上卻接受了從屬地位。」
在這些貿易緊張局勢背後，還有一個懸而未決的問題——最高法院即將就特朗普去年宣布的多項關稅是否合法做出裁決。
