歐洲旅客來台總消費金額最多 平均待12天花8萬元

不少國際旅客來到台北玩，都會到西門町逛街，感受台灣的異國氣氛，或是前往台南的安平古堡，享受當地的古蹟文化洗禮。根據聯合國觀光組織的最新發布，台灣在2024年國際觀光收入排名，上升到全球第36名，比前一年前進3名。

美國旅客說道，「我的背包裡全是東西，所以很遺憾我不能買太多東西，但如果可以的話，我會買很多。」

加拿大旅客提及，「我嘗試了很多非常奇怪的食物，我吃了雞爪，真是太瘋狂了，我買了一些鞋子，還買了這副眼鏡，我在這裡買了好多東西，非常酷。」

各國旅遊市場逐漸復甦，以觀光署統計資料來看，2025年來台旅客約857.4萬人次，比起2024年成長約9%，日本、港澳、韓國等主要市場，都達到百萬人次規模。

考量旅客量逐步回穩，國際觀光的觀察重點也從人次規模，轉為進一步關注國際旅客來台，一趟行程實際帶來的消費和停留深度。

以美國旅客來說，平均每日消費新台幣7600元，平均停留10日，總消費約7.5萬元上下。歐洲旅客則平均停留12日，總消費金額來到8萬元。東南亞主要市場，每日平均消費約5000多元，只停留7到9日，總消費金額約3.5萬到4.5萬。

倫敦旅客說道，「食物很棒，氛圍和活力都令人讚嘆，很高興來到這裡。」

觀光署企劃組組長歐陽忻憶表示，「來台旅客消費金額成長的幅度，高於來台人次成長的幅度，代表的是旅客的質也在提升，消費力在增強。」

靜宜大學觀光事業學系教授黃正聰指出，「歐美他們都是比較先進的國家，他們的所得也都是比較高的，在每日的花費上面都比較高。」

觀光署預估2026年來台旅客觀光收入，將以每年約2%到4%的幅度穩定成長，成長動能仍將主要來自長程市場和高停留型旅客。學者則認為，如果兩岸觀光僵局有解，再加上陸客可望增加200萬人次，來台旅客數可望恢復到接近疫情前的水準。

