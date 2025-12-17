歐洲智庫：俄烏戰爭爆發後 台歐往來增加5倍

2025年11月7日，副總統蕭美琴在歐洲議會「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會發表「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」專題演說。美聯社



歐洲智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）週二（12/16）公布一份報告指出，台灣和歐盟之間的往來在過去6年來突飛猛進，由於在2022年爆發俄烏戰爭後，來往頻率更是比往年增加5倍之多。報告作者認為，除了半導體之外，台灣還應擴大和歐洲合作的其他商業領域。

《日經亞洲》報導，CEIAS週二發布一份題為「患難見真章的夥伴？全球動盪局勢中檢視歐台關係」（Partners in need, partners indeed? Tracking Europe-Taiwan relations amidst global disruption.）。報告整理台灣和歐盟過去幾年的往來，發現次數頻繁增加。從2019年的58次，增加至2024年的逾300次。其中的往來高峰為2022年的369次。

2022年2月，俄羅斯出兵入侵烏克蘭，而中國則被視為俄羅斯的暗中幫手。

報告中說：「（台歐）互訪正常化還包括：從以往的密訪到公開活動；非官方交流變成更多正式會面。不過部長層級會面的次數仍相當零星，若有此類會議，通常聚焦在教育、科學等較不敏感的領域。」

報告同時提及副總統蕭美琴和外交部長林佳龍上月突訪歐洲議會。蕭美琴更是成為在歐洲議會發表談話最高層級台灣官員。

總體來說，台歐互動頻率增加，主要還是由法國、德國等老夥伴帶動。此外，捷克、立陶宛和波蘭則是台灣的「新朋友」。而奧地利、丹麥、瑞士等「務實派國家」則是對與台灣之間的公開政治互動持保留態度，但願意發展互利經濟關係。

報導指出，許多專家認為，對台灣來說，和歐盟發展緊密關係有助於避免遭到孤立並抵抗來自中國的施壓。而對歐盟來說，台灣則是民主夥伴，可在歐中因貿易問題、俄烏戰爭的分歧緊張關係下，提供更強勁的供應鏈協助。

CEIAS的這份報告認為，除了台灣優勢產業的半導體之外，台灣還應該在其他和歐洲有著共同利益的領域擴大合作，例如航太、無人機、清潔能源、生物科技、AI、數據中心等。

該報告領銜作者、CEIAS執行長西馬爾奇克（Matej Simalcik）指出，台灣與歐盟各國的關係確實可能因為政府更迭受到影響，但台灣「不應輕易放棄」。他還建議：「台北當局應該培養或尋找意見霸主，包括政黨內部。這些努力可在某個親中政黨推動較激進的反台政策時發揮緩衝和制衡效果。」

西馬爾奇克說：「大部分歐洲國家越來越有意願和台灣交流，即便動機不盡相同。歐洲和台灣都在適應一個更加動盪的全球環境：來自俄羅斯的侵略、日益獨斷的中國，以及以交易為導向的美國。」

