歐洲暴雪肆虐釀6死 荷蘭數百航班取消機場大混亂

歐洲多國近期遭遇嚴重暴雪與強烈低溫天氣，造成大範圍的交通混亂，已有6人在相關事故中喪生。法國和波士尼亞分別傳出死亡事件，同時阿姆斯特丹與巴黎機場數百航班被迫取消，數千旅客受困。氣象部門警告，惡劣天候預計持續至7日。

法國西南部朗德省因路面結冰，導致兩起事故共造成三人死亡。巴黎地區另有兩人在不同交通事故中喪生，其中一起是駕駛與重型貨車相撞，另一起則是計程車因雪地打滑撞上路緣後墜入馬恩河。波士尼亞首都塞拉耶佛也有一名女性被積雪壓垮的樹木壓死，當地積雪深度達40公分。

法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）表示，當地時間6日晚間至7日預計還會降雪，呼籲民眾盡量避免開車出門，並建議在家工作。法國氣象部門已對38個行政區發布橙色警報，提醒民眾注意降雪與路面結冰危險，多條鐵路線路已宣布停駛。

巴黎戴高樂機場宣布，為清理跑道積雪，7日早晨將取消40%的航班。奧利機場也計劃在同一時段取消四分之一的航班。荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場情況更為嚴峻，7日已取消超過400個航班，預計還會有600個航班被迫停飛。

在阿姆斯特丹機場，大批旅客被迫滯留，許多人無法轉乘後續航班。航空公司櫃檯前排起長龍，乘客苦等航班恢復資訊。荷蘭皇家航空（KLM）警告，因極端天氣和供應延誤，飛機除冰液幾乎耗盡。

一名西班牙乘客表示，機場情況「混亂、無法接受、令人沮喪」，他當地時間6日早上六點半就開始在KLM服務櫃檯排隊，六小時後隊伍仍無前進跡象。

史基浦機場發表聲明：「除雪團隊正全天候工作以保持跑道暢通，飛機也正在仔細除冰以確保每位旅客安全出門。」

鐵路運輸同樣受到嚴重影響。6日早晨，荷蘭全國列車服務因資訊科技系統故障短暫全面停運。當地時間九點後部分列車恢復運行，但問題持續一整天。而阿姆斯特丹至巴黎的歐洲之星列車要嘛取消，要嘛嚴重延誤。

