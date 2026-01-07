歐洲暴雪釀6死 數百架航班取消

法國暴雪，交通部長呼籲民眾盡量減少出外，並且居家辦公。

強降雪和冰凍天氣導致歐洲各地交通大規模中斷，根據報導，歐洲大陸已經有6人在和天氣相關的事故中喪生。（戚海倫報導）

歐洲低溫暴雪釀災。英國廣播公司BBC報導，當局指出，法國兩個不同地區共有5人因為惡劣的駕駛條件喪生。另外巴爾幹地區也遭遇降雪和暴雨，波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛也遭遇暴雪襲擊，一名婦女被樹砸中，不幸身亡，這棵樹被積雪壓垮，當時塞拉耶佛降雪量達到40公分。

報導指出，歐洲各地數百個航班被取消，有數千人滯留在巴黎和阿姆斯特丹機場，預計中斷情況將持續到今天周三。巴黎當局指出，戴高樂機場周三上午會取消40%航班，持續幾個小時，以便工作人員清理跑道上的積雪，巴黎奧利機場也計畫在同一時段取消四分之一航班。

法國國家氣象局已經發布橙色警報，提醒民眾注意降雪和看不見的薄冰層，也就是黑冰。法國部分地區的許多列車服務已經被取消。法國交通部長塔巴羅表示，周二晚間和周三法國會有更多降雪，呼籲民眾盡量減少出外，並且居家辦公。