「歐洲最佳狙擊小組大賽」 挪威陸軍奪冠

2025年度「歐洲最佳狙擊小組大賽」（The European Best Sniper Team Competition）日前落幕，參賽隊伍在惡劣冬季環境下激烈競爭，最終由挪威隊伍以精實戰技奪冠。

來自22個國家的35支隊伍，16至23日齊聚美軍位於德國巴伐利亞州的格拉芬韋赫訓練場較勁；每隊由1名射手和1名觀察員組成，展開16個項目的競賽。

今年度賽事特別推遲至下半年舉行，因此參賽者必須在低溫下，進行位置轉移、動態目標追蹤、射擊精準度、團隊溝通、各種武器使用，以展現在不同速度和距離下的射擊能力。

最終只有10隊晉級最後一天賽事，進行2項決勝項目：潛行追蹤（stalking lane）和最終射擊競賽（final shooting challenge）。挪威陸軍第1裝甲營在各項挑戰均展現精湛技術，累計463分拔得頭籌；拉脫維亞隊伍在潛行項目展現優異速度與追蹤技巧，獲429分居第二；希臘隊的遠程射擊和「壓力下射擊」表現優異，以383.5分拿下季軍。

這項年度賽事由駐歐非美國陸軍司令部（USAREUR-AF）的第7軍團訓練指揮部（7ATC）主辦。7ATC表示，現代戰場情勢變化莫測，部隊須持續精進戰術、技術、程序和裝備，而這項比賽有助增進美軍和區域盟邦的戰技交流，藉由模擬實戰情境，加強各方共同應對潛在威脅能力。

