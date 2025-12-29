歐洲最大火山又噴發！熔岩直竄3百公尺高 滑雪客「下坡狂逃」畫面曝

歐洲最大火山又噴發！熔岩直竄300公尺高，滑雪客「下坡狂逃」驚險畫面曝。圖／翻攝自X

義大利西西里島的埃特納（Etna）火山於12月27日突然噴發，巨大的火山灰柱和濃煙直衝雲霄，而山坡下的滑雪場仍有遊客在滑雪。當時有滑雪客目擊並拍下驚險畫面，白雪覆蓋的山坡中，黑色火山灰噴湧而出，與雪景形成鮮明對比，遊客們慌忙逃離現場，場面令人膽顫心驚。

埃特納火山再度活躍

根據《BBC》、《太陽報》等外媒報導，義大利國家地球物理與火山學研究所（INGV）表示，埃特納火山於12月26日進入新一輪噴發階段。熔岩噴射高度超過300公尺，岩石碎片被拋射至火山頂峰上方數公里。當局已發布黃色警戒，民眾擔心鄰近的豐塔納羅薩（Fontanarossa）機場可能受到影響。

航班影響與警戒措施

目前已有部分航班出現延誤，但尚未造成嚴重交通中斷。黃色警戒代表當局將加強監測和資訊發布，而機場暫時維持正常運作，持續評估火山活動對航班的影響。

火山灰影響周邊地區

INGV研究所表示，強風將巨量火山灰吹向東北方，部分火山灰落在火山側邊的西西里滑雪勝地普羅文扎納（Provenzana）平原，也飄散至附近的陶爾米納鎮，對當地居民和遊客造成影響。

熔岩持續流動

火山爆發後，熔岩仍在活動中，已向東流動約2公里。噴發最早發生於12月26日，經過數小時平靜後，12月27日再次活躍。

