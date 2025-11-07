歐洲最新食品安全調查：「微塑膠」取代農藥成最大關注焦點

撰文＝編輯部

歐洲食品安全局（EFSA）於2025年春季發佈新一輪Eurobarometer調查，針對歐洲各成員國民眾對食品安全的理解、態度與關注焦點進行評估。這份報告涵蓋27個歐盟國家，訪問數萬名受訪者，結果顯示相較於2022年的調查，整體對食品安全體制的認知度上升6個百分點，代表歐洲民眾更能理解EFSA與歐盟各級機構在保障食物安全上所扮演的角色。

民眾的信任度提升，除了反映歐盟在過去兩年持續強化風險評估與資訊透明，也顯示疫情後社會對公共衛生的敏感度未曾減退。調查指出，歐洲民眾最信任的食品安全資訊來源是科學家、國家主管機關與EFSA本身。 EFSA主席在發表會上指出，食品安全「仍是社會穩定與經濟繁榮的根基」，這份調查不僅為決策提供數據，也讓監管者能更精準地了解民意變化。

食品安全關注重心轉移：從農藥到微塑膠

調查中，傳統風險議題如「食物添加物」與「農藥殘留」依舊是民眾最熟悉的問題，分別有71%與67%的受訪者表示了解。然而，值得關注的是，近年來科學界與媒體高度討論的「微塑膠」議題，正逐步成為民眾的新焦點。

2025年的調查顯示，有63%的受訪者表示對「食物中的微塑膠」有認知，較2022年增加8個百分點；而表示擔憂的比例則達到33%，比兩年前上升4個百分點。這樣的變化說明，民眾的食安關注已不再局限於傳統風險，而是逐步延伸至新興污染物與環境議題。

與此同時，對「動物疾病傳播風險」與「食物中毒」的認知度也分別提升5個百分點，顯示近年禽流感、豬瘟等疫情消息持續影響公眾意識。這些議題往往與跨國貿易、供應鏈穩定性密切相關，對歐洲農業與食品產業都帶來深遠影響。

消費者矛盾心理：信任制度卻忽略日常風險

調查也揭露歐洲消費者在食品安全態度上的矛盾。一方面，受訪者普遍對市面上的食品安全抱持高度信任，甚至有41%表示「不特別留意食品安全資訊，因為認為販售的食品本來就安全」。另一方面，價格與口感仍是食物選擇的最大決定因素，食品安全僅排名第三。

這種「理所當然的信任」既反映了監管制度的成功，也潛藏風險。EFSA分析指出，若消費者忽略基礎食品處理知識或不再追蹤風險警示，將可能增加中毒或交叉污染的機率。尤其在家庭餐飲與外食頻繁的情況下，缺乏主動關注可能讓個人暴露於未預期的風險中。

此外，調查還發現，約三成受訪者認為「自己已經知道如何避免食品風險」，因此不再花時間追蹤相關資訊。EFSA對此提醒，食品科學知識與風險因素具有動態性，過去的經驗不一定能完全適用當下，持續學習與關注仍是必要。

EFSA呼籲：食品安全是共同責任

在調查結果發布會上，EFSA特別強調「食品安全是共同責任」。這不僅意味著監管機構必須持續進行風險評估、政策制定與監測，也要求食品產業、學術界與消費者一同參與。

EFSA表示，將加強與各國食品安全機構的合作，並持續推進科學研究公開透明。藉由更有效的風險溝通，公眾能及時掌握科學證據與風險資訊，不致於在資訊落差中產生過度恐慌或掉以輕心。

同時，歐盟也計畫擴大與媒體及非政府組織的合作，確保食品安全資訊能以清晰、易懂的方式傳達給所有消費者，尤其是教育程度或資訊來源有限的群體。這些努力不僅有助於提升社會韌性，也能維持對整體食品體系的信任。

