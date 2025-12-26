歐洲橄欖油爆發信任危機 專家：掺假風險升、標示更混亂

橄欖油曾因產量低迷與氣候衝擊而價格飆升，但當市場開始回穩時，隨之而來的卻是品質與來源問題。（圖片來源：food ingredients first）

撰文＝編輯部

近兩年，歐盟橄欖油價格創下歷史高點，但近期已出現回落。根據國際橄欖理事會（International Olive Council）資料，EU-27 橄欖油消費者價格指數（Harmonised Index of Consumer Prices）在2025年5月較2024年同期下降約26%。

在生產端，西班牙哈恩（Jaén）與希臘哈尼亞（Chania）的特級初榨橄欖油（EVOO）生產者價格亦於2025年7月初顯著下滑。

然而，橄欖油專家Arsen Khachaturyants提醒：價格下降雖對供應與消費來說是「利好」，但同時也擴大了假冒與低質油的利潤空間。「當橄欖油價格下降時，掺假油反而變得更有利可圖，而消費者往往因為看到價格降低而放鬆警覺。」他指出，產業焦點正從「供應短缺」轉向「可信度危機」。

無保護地位＋產地混用 標示混亂成信任破口

橄欖油缺乏如香檳或帕爾瑪火腿等產品的地理保護（PDO／PGI）制度，這使得市場上標示混亂、誤導性包裝普遍存在。

Khachaturyants說明：「你可能看到標籤上大字寫著「特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）」，但下一行小字卻是「混合油（blend）」或「含特級初榨橄欖油（contains extra virgin olive oil）」。這類標示在歐洲市場常被視為誤導，因為消費者往往誤以為整瓶都是特級初榨橄欖油，但實際上可能只是部分添加或混合油。

他補充，「歐洲特級初榨橄欖油（European Extra Virgin Olive Oil）」的產品，聽起來高級但實際上可混合多國原料，例如西班牙、希臘與義大利的油品。這種標示並非代表單一產地，而是指「在歐洲範圍內採購、混合與裝瓶」的油。

因此，真正的關鍵在於「說清楚從哪裡來、如何製作、為什麼高價」。他呼籲品牌必須明確標示產地、採收時間、品種與加工方式，並以簡單易懂的語言讓消費者理解。

橄欖油不像香檳或帕瑪森起司那樣擁有單一產地的保護地位，任何人都可以生產和銷售它。（圖片來源：food ingredients first）

消費者洞察：透明度需求提升，但理解力仍低

food ingredients first報導指出，消費者對橄欖油的來源、品種與加工透明度愈加關注，但實際理解程度有限。Khachaturyants表示，在美國與英國市場，這種對透明度的興趣「可明顯觀察到，但尚非劇烈轉變，而是一個穩定上升的趨勢。」

他舉例，許多消費者表示會購買橄欖油，但未必會查看是否為混合油、是否冷壓、是否單一產地。他指出：「消費者想知道這瓶油從哪裡來、誰製作、橄欖在哪裡種植與加工，但現實中往往沒有時間或知識去核實。」

包裝設計也可能造成誤導：綠色或鄉村風設計常讓人誤以為產品具「有機」「可持續」「單一產地」等特質，但實際上未必具備官方認證。Khachaturyants提醒：「除非看到官方有機標章，否則那只是行銷包裝。」

品質、透明與教育：橄欖油產業的下一步

面對上述挑戰，Khachaturyants認為橄欖油產業必須聚焦三大方向：品質、透明度與教育。他指出：「好的橄欖油是一項長期投資，是每日料理的伴侶。消費者可以選擇花少一點錢，但也應該了解自己得到的價值。」

品牌與產地應主動在包裝、網站與社群媒體上，公開採收時期、品種、冷壓方式，並盡量以淺白語言取代技術術語，讓消費者明白「為什麼這瓶油值這個價錢」。

在產地端，希臘克里特島近年遭遇乾旱與果實蠅侵害導致減產，義大利雖情況較穩但仍面臨病蟲害與氣候挑戰；西班牙雖產量回升，但整體歐洲仍處於供應壓力中。他指出：「說產量回升並不完全準確，真正的挑戰仍在於品質穩定與製程一致性。」

他最後提醒，若產業無法清楚傳達其獨特性與價值差異，將難以支撐高價位市場。「消費者要能理解：為什麼這瓶油比別瓶貴？為什麼便宜的可能不同？這是橄欖油產業現在最需要回答的問題。」

