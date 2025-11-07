歐洲機場連環遭襲！無人機一度讓瑞典、比利時機場停擺
歐洲多國機場6日再度遭遇無人機襲擾，瑞典與比利時兩大重要機場同日發生營運中斷事件，引發國際社會對航空安全的高度關注。
根據瑞典政府發布的消息，格林威治標準時間16時41分左右，位於瑞典西岸的哥特堡－蘭德維特機場偵測到多架無人機在機場上空活動。該機場為瑞典第二大機場，在發現無人機後，基於飛航安全考量，機場當局立即啟動緊急應變機制，暫時停止所有起降作業。這項決定導致超過10個航班被迫改道或取消，大量旅客行程受到影響。機場在確認空域安全後，已準備恢復正常營運。
就在同一天深夜，比利時布魯塞爾機場也遭遇類似狀況。根據航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示，多個原定飛往布魯塞爾機場的航班出現延誤或轉降其他機場的情形。布魯塞爾機場航管發言人向法新社證實，由於機場附近出現無人機，當晚的空中交通一度受到嚴重阻礙。
值得注意的是，這並非比利時近期首次遭遇無人機威脅。本月4日，比利時境內多座機場及一處空軍基地同時因為發現不明無人機而被迫關閉。比利時國防部長當時形容這起事件是一次「同步攻擊」，顯示這些無人機活動可能具有協調性與計畫性。
近幾個月以來，無人機干擾事件在歐洲各地頻繁發生，已經成為影響航空安全與機場正常營運的重大威脅。這些事件不僅造成航班延誤與取消，更引發各國對於空域安全防護的擔憂。無人機的出現時機與地點似乎經過精心安排，多次同時影響多個重要設施。
針對這一系列無人機干擾事件，部分歐洲官員懷疑背後可能涉及國家層級的行動。他們認為這可能是俄羅斯發動的混合戰策略之一，透過無人機干擾來製造混亂，測試歐洲國家的防禦能力與應變機制。然而，莫斯科方面明確否認與這些事件有任何關聯。
歐洲各國航空當局正在加強機場周邊的監控措施，並研議更嚴格的無人機管制法規。專家指出，隨著無人機技術日益普及，如何有效偵測並阻止惡意無人機活動，已成為各國必須正視的安全議題。目前各機場正在評估導入更先進的反無人機系統，包括雷達偵測、無線電干擾與物理攔截等多重防護措施。
這波無人機干擾事件凸顯了現代航空安全面臨的新型態威脅。在傳統的飛航管制系統之外，如何因應小型無人機帶來的挑戰，考驗著各國的應變能力。歐洲聯盟正在研議制定統一的應對準則，加強成員國之間的情報分享與協調合作，以建立更完善的空域防護網絡。
