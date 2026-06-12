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歐洲駕駛艙協會（ECA）近日公開呼籲歐盟監管機構，應儘速修補航空業的勞動法律漏洞。工會指出，許多航空公司透過外包機構聘僱機師與空服員，而非直接雇用，導致勞工在公司倒閉時求助無門，甚至領不到薪水，權益嚴重受損。

根據路透社（Reuters）報導，這項爭議源於拉脫維亞的 SmartLynx 航空去年突然倒閉，導致數百名透過外包機構聘僱的機組員瞬間失業，且領不到最後一份薪水。這種模式在航空業被稱為「濕租」（wet leasing），即航空公司向外包商租借飛機、機組員、維修及保險（ACMI），以在需求高峰時增加運能。

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歐洲駕駛艙協會（ECA）秘書長 Ignacio Plaza 批評，在現行系統下，機組員被視為可隨時丟棄的數字，只要提前一天通知就能解雇。SmartLynx 曾是歐洲最大的濕租供應商之一，客戶包括北歐航空（SAS）與途易航空（TUI Airways），但在去年以象徵性的 100 萬歐元轉手後隨即倒閉，留下高達 2.38 億歐元的債務，其中大部分債務是欠給母公司。

根特大學（University of Ghent）2025 年的一項研究顯示，受訪的 4,000 多名機師中，有近 14% 非航空公司直接員工，其中高達 65% 為濕租業者工作。這些外包機師普遍面臨更高的工作不穩定性、心理健康問題，且更不敢通報疲勞狀況。工會強調，這不只是單一航空公司的問題，而是歐洲是否容許航空公司利用「隱形勞工」來規避法律責任。

原文出處：歐洲機師工會籲補勞動漏洞 痛批外包制度讓機組員淪「免洗筷」

本文由AI協作，經編輯審核後發布