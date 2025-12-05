歐洲歌唱大賽主辦方「為以色列量身打造新規則」阻止被退賽！這4國怒了宣布抵制

2026年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest，ESC）尚未登場，卻已陷入空前的政治風暴。圖為2021年的ESC。（圖／達志／美聯社）

2026年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest，ESC）尚未登場，卻已陷入空前的政治風暴。主辦方「歐洲廣播聯盟」（European Broadcasting Union，EBU）4日於日內瓦宣布，以色列將被允許照常參賽，消息一出立刻引來西班牙、荷蘭、愛爾蘭與斯洛維尼亞宣布退賽，以抵制以色列在加薩戰爭中的種族滅絕罪行。諷刺的是，俄羅斯早已因俄烏戰爭，而在西方主導的國際體育及文化賽事中遭到禁賽，包括ESC。

據《路透社》報導，歐洲多國原本要求EBU就以色列參賽資格進行秘密表決，但最終EBU透過一系列新規則，試圖阻止各國政府介入影響比賽。就在主辦單位宣布後，荷蘭、西班牙、愛爾蘭與斯洛維尼亞的國家廣播公司隨即宣布退賽，意味著這些國家的歌手將不會參加這場，吸引全球數以百萬觀眾的比賽。

爭議的背景，是2023年10月7日爆發的以哈衝突。據加薩衛生機構統計，以色列國防軍（IDF）的種族滅絕行動迄今已造成超過70,000人死亡。這些數字成為上述國家退賽的理由。

愛爾蘭電視電台（RTÉ）表示，「在加薩令人震驚的死亡人數與持續的嚴重人道危機下，愛爾蘭已毫無道理參賽，因為太多平民仍處於危險之中。」西班牙廣播電視公司（RTVE）負責人洛佩茲（Jose Pablo Lopez）也在X平台上表示：「EBU大會發生的事證明，歐洲歌唱大賽不是1場歌唱比賽，而是1個被地緣政治利益主導，且支離破碎的節目。」

與此同時，斯洛維尼亞廣播電視台（RTV Slovenia）表示，其與西班牙、蒙特內哥羅、荷蘭、土耳其、阿爾及利亞及冰島，要求對以色列參賽進行秘密投票，但最終並未舉行。冰島國家廣播公司（RÚV）此前則透露，其董事會將於3日決定是否參加明年於維也納舉行的比賽。

ESC非官方播客和網站「ESC Insight」的歐洲歌唱大賽專家羅伯森（Ben Robertson）也表示，比賽公信力已跌至谷底，「在比賽歷史上，我們從未出現過這種投票爭議，EBU會員之間也從未如此分裂。」

然而，以色列政府與反對黨領袖皆歡欣鼓舞的慶祝以色列獲准參賽。以色列公共廣播公司（Kan）執行長約赫帕茲（Golan Yochpaz）將排除以色列的努力形容為「文化抵制」。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）則在X平台上發文抨擊退賽的國家，狠酸「他們是在自取其辱。」

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）亦向支持者致謝，並表示希望這項比賽能繼續推動「文化、音樂與國家間的友誼」。德國作為重要支持者，也曾表示若以色列被禁止，德國將不會參加。德國文化部長維默（Wolfram Weimer）在德媒《圖片報》中稱他歡迎EBU的決定，並宣稱：「以色列之於ESC，就如同德國之於歐洲。」

面對外界質疑，EBU比賽總監格林（Martin Green）強調將持續維持比賽的中立性。他表示，歌唱大賽從二戰廢墟中誕生，其核心精神是促進各國連結，即便國際局勢紛亂，也希望當前的撕裂只是暫時的。但諷刺的是，俄羅斯先前已因俄烏戰爭，而在2022年2月遭到EBU宣布取消ESC的參賽資格。

