歐洲歌唱大賽亞軍參戰大港開唱 挾1.9億點擊夯曲攻台

咖力亞期待到大港開唱演出。出日音樂提供



大港開唱3月21、22日在高雄駁二藝術特區登場，除有金曲歌王歌后HUSH、鄭宜農和日本樂團「The Birthday」等卡司外，曾勇奪歐洲歌唱大賽亞軍的芬蘭哥手咖力亞（Käärijä）也將參戰，他驚喜表示：「沒想到有這麼遠的亞洲島嶼國家知道我的音樂，還願意邀請我來演出，我不僅非常期待，還很想趕快感受到現場的熱情。」

咖力亞2023年參加歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest），以〈Cha Cha Cha〉動感演出成功征服現場數萬樂迷與評審，成功拿下亞軍，贏得台下滿滿歡呼聲，為芬蘭爭得最佳榮譽。

廣告 廣告

〈Cha Cha Cha〉是1首魔性歌曲，目前在數位串流平台已累積超過1.9億播放次數，台灣唱片公司更特別把咖力亞比賽片段配上中文字幕，許多聽眾直呼：「這首歌的洗腦程度簡直是芬蘭版的〈江南Style〉。」

邁入20周年的大港開唱今年向歐洲許多國家招手，主辦單位表示：「這也是首次我們能跟北歐芬蘭搭起友誼橋梁，希望台灣樂迷拿出最大的熱情，跟這位遠赴8000公里造訪的咖力亞大聲說出『Kiitos（芬蘭語：謝謝）』！」

更多太報報導

鳳小岳老爺車第1天就罷工 混血鮮肉全裸自嘲嬰兒肥

小S謝具俊曄用愛守護姊姊3年 揭S媽見大S雕像淚喊「寶貝妳重生了」

大S逝世滿週年！姜元來坐輪椅出席 具俊曄深情創作雕像藏「愛情密碼」