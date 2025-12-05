歐洲歌唱大賽 以色列獲參加.西班牙等4國退賽

圖／達志影像美聯社

眾所矚目的歐洲歌唱大賽，明年5月，將在奧地利首都維也納登場，不過比賽正面臨史上最大爭議之一。主辦方歐洲廣播聯盟（EBU），4日表決，以色列將能繼續參賽。這個決定，引起4個國家，西班牙、荷蘭、愛爾蘭和斯洛維尼亞，宣佈退賽。他們反對以色列的參賽資格，理由是以色列在加薩的戰爭、限制媒體自由，還有無視比賽的中立原則。

2025「歐洲歌唱大賽」冠軍 JJ：「現在你已遠去，再也不能用虛度的愛填補我的心，這虛度的愛。」

廣告 廣告

奧地利歌手JJ，用一曲《虛度的愛》（Wasted Love）贏得2025「歐洲歌唱大賽」（Eurovision）冠軍。

2025「歐洲歌唱大賽」冠軍 JJ：「這虛度的愛。」

他替奧地利，拿下2026年5月第70屆大賽的主辦權。但比賽還沒登場，就已經有國家宣佈退賽。

主辦方歐洲廣播聯盟（EBU），4日在瑞士日內瓦（Geneva）召開大會，其中，代表56國113個組織的68位成員，通過不對其中一國，也就是以色列的參賽資格進行表決，這也意味著，舞台上還能看到以國歌手。

「歐洲歌唱大賽」總監 葛林（Martin Green）：「歐洲歌唱大賽，是在二戰的廢墟中誕生的。它的初衷，就是讓我們團結在一起，而這一路上會碰到波折，何況我們是處在複雜的世界中。不過，我希望這是一時的情況，我們會繼續前進。」

對此，西班牙、荷蘭、愛爾蘭和斯洛維尼亞等4國，宣佈退賽。尤其西班牙是「5大國」（Big Five），也就是比賽最大金主之一，引起討論，這下子比賽是否面臨財務危機。

「歐洲歌唱大賽」總監 葛林：「這完全不是危機，明年我們將有35位成員參賽。」

在反對以色列的成員眼中，這是滿盤皆輸。

荷蘭廣播公司AVROTROS主席 齊默曼（Taco Zimmerman）：「這個下午，所有人滿盤皆輸，因為我們想要和歐洲慶祝和平，享受一個超棒盛宴，但現在，不幸的，它已經遭到破壞。」

他們反對的第一個理由是，2023年10月7日開始的以哈戰爭。根據加薩當局，當地的巴勒斯坦死亡人數至少70125人。而根據以色列的統計，1200人死亡，另有251人遭劫持當人質。

歐洲歌唱大賽專家 伏勒提奇（Dean Vuletic）：「(並且)他們批評(以國的)媒體自由。報導加薩的媒體，已遭以國當局限制，整個加薩戰爭期間，記者甚至遭到殺害。」

2025「歐洲歌唱大賽」亞軍 拉法爾（Yuval Raphael）：「新的一天將會到來，生活將會前進，一起哭泣，不要獨自落淚。」

另一則是以色列無所不用其極，替國內的一名歌手，兼10月7日諾瓦（Nova）音樂節大屠殺中的倖存者，不公平地進行推廣，讓她在比賽中奪第二名，無視比賽的中立原則。對此，以色列指控，這都是對他們國家在全球範圍進行的抹黑。以色列自1973年加入比賽以來，已4次奪冠。

1978「歐洲歌唱大賽」冠軍 科恩和阿爾法貝塔（Izhar Cohen & the Alphabeta）：「愛你的只有一個人。愛你的只有一個只有一個我。」

1978年第一次拿到冠軍的《A-Ba-Ni-Bi》紅遍全球，這也讓以色列得到隔年在耶路撒冷（Jerusalem）的主辦權。

1979「歐洲歌唱大賽」冠軍 牛奶蜂蜜（Milk and Honey）：「哈雷路亞。」

並且再奪冠。

1998「歐洲歌唱大賽」冠軍 達娜國際（Dana International）：「迪瓦女神。」

1998年，以色列三次奪冠，歌手達娜國際也創紀錄，是比賽史上首位公開的跨性別的參賽者和冠軍。2018年，以色列再摘一冠。

2018「歐洲歌唱大賽」冠軍 妮塔（Netta）：「不是你的玩具。」

隔年以色列辦比賽，就曾引起支持巴勒斯坦的團體反對，而以哈戰爭迄今，每年的比賽，都因以色列的出席而引起大規模的街頭示威活動。

歐洲歌唱大賽，最早可追溯至1956年，觀眾人數約1.6億，現在正因以色列這個國家，面臨史上最大爭議之一。不過，也有國家站在支持以色列一方，如德國和奧地利。

奧地利人：「我把政府和他的人口分得相當清楚。為何一個人口，或是他的一部分人口，不能參賽呢？那些國家不參賽，是因他們譴責的是(以國)政府，還有總理。」

他們主張政治和娛樂，本應壁壘分明。

更多 TVBS 報導

加薩冬雨泥水淹帳篷 聯國急救援 以多方打壓

以色列再動武！轟加薩22死 擊殺黎真主黨軍頭

誰是受害者？加薩飢寒迫 西岸以人奪巴民地

BBC拼接川普演說 誤導國會暴動 總裁.新聞CEO下台

